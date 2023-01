I Fatti Vostri lanciata la bomba, Adriana Volpe al posto di Anna Falchi

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che Adriana Volpe sia pronta a fare il suo ritorno a I Fatti Vostri al fianco di Salvo Sottile e al posto di Anna Falchi.

Una notizia davvero incredibile è quella emersa nelle ultime ore su I Fatti Vostri ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Nello specifico proprio quest’ultima sembrerebbe rischiare il suo posto nel corso della prossima stagione televisiva. Ma, come mai? Chi desidera sostituirla? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Alberto Dandolo su I Fatti Vostri

Sono moltissimi i telespettatori che giorno dopo giorno amano seguire I Fatti Vostri, e quindi il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. E proprio della trasmissione in questione si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore in seguito a quanto rivelato da Alberto Dandolo. Il giornalista infatti sulle pagine di Oggi ha rivelato che la bella Anna Falchi potrebbe molto presto trovarsi a dover fare i conti con il ritorno di una vecchia grande protagonista della trasmissione ovvero Adriana Volpe. Quest’ultima può infatti essere considerata una storica presentatrice de I Fatti Vostri, trasmissione condotta negli anni compresi tra il 2009 e il 2017 al fianco di Giancarlo Magalli con il quale si è resa protagonista di una brutta lite finita addirittura in Tribunale.

La lite tra Magalli e la Volpe

Adriana Volpe nel 2017 non ha lasciato la trasmissione nel migliore dei modi. Infatti puntata dopo puntata si è sempre di più resa protagonista di alcuni scontri con il collega Giancarlo Magalli. Tutto ha avuto inizio quando nel corso di una puntata la Volpe ha scherzato sull’età del collega che però sembrerebbe essersela presa abbastanza tanto da aver definito la bella Adriana una “rompip**le”. La lite tra i due è poi andata avanti anche nel corso delle puntate successive motivo per il quale ad un certo punto la Volpe ha deciso di denunciare Magalli.

Il possibile ritorno di Adriana Volpe

La conduttrice è poi passata alla rete concorrente ovvero Mediaset dove ha partecipato al GF Vip prima come concorrente e poi come opinionista non venendo però riconfermata per l’edizione attualmente in corso. Questo potrebbe essere quindi il motivo per il quale la Volpe potrebbe pensare a fare ritorno in Rai e più nello specifico nel programma I Fatti Vostri al fianco di Salvo Sottile. Ma sarà davvero così oppure no? Anna Falchi ha motivo di temere il suo posto nella celebre trasmissione? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.