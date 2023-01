Salvo Sottile senza mezzi termini: “Per condurre I fatti vostri cosa sono stato costretto a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Salvo Sottile ha rilasciato un’interessante intervista a I fatti vostri, parlando della sua carriera. Il conduttore ha fatto poi una confessione inedita.

I fatti vostri, il conduttore Salvo Sottile che da anni è al timone di questa trasmissione televisiva di Rai 2 al fianco di Anna Falchi, in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista al magazine Novella 2000 parlando di questa esperienza lavorativa ed in generale della sua vita privata. Poi, ad un certo punto si sarebbe lasciato andare ad una confessione inaspettata. Ma cosa ha riferito?

Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri si racconta a Novella 2000

Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri insieme ad Anna Falchi, nei giorni scorsi ha rilasciato un’importante intervista al magazine Novella 2000. Il giornalista ha voluto rilasciare questa intervista molto interessante, parlando in generale di questa esperienza a I fatti vostri e poi della sua carriera, e vita privata. Pare che però, ad un certo punto, nel corso della chiacchierata abbia fatto una rivelazione che non è passata inosservata.

Il conduttore parla del suo programma e di cosa ha dovuto cambiare per condurlo

Il conduttore non ha nascosto il fatto che per condurre il programma in questione, ha dovuto imparare tanto. In genere nel corso della sua carriera Salvo Sottile ha fatto informazione, mentre con I fatti vostri ha dovuto imparare a fare intrattenimento.“Con la conduzione de I Fatti Vostri, prendendo l’eredità di un grande maestro come Giancarlo Magalli, ho dovuto imparare anche a fare intrattenimento…”. Queste le parole del conduttore, sempre nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine Novella 2000.

La rivelazione del conduttore

“Ho dovuto imparare anche a far risalire l’attenzione del pubblico a casa, che su questa trasmissione era in calo…”. Queste ancora le sue parole. I telespettatori sembra che abbiano tanto gradito il suo cambio di rotta e si è detto felice d poter lavorare al fianco di una grande professionista come Anna Falchi. Salvo Sottile, ha poi voluto svelare un retroscena sulla trasmissione dicendo“E’ un luogo accogliente, dove strappi un sorriso o una riflessione a tutti, a qualsiasi età…”.