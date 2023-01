Mauro Coruzzi diretto su L’Almanacco di Drusilla: “Reperto archeologico, di cosa ha bisogno”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi esprime il suo pensiero sul programma L’Almanacco di Drusilla Foer. E’ a rischio? Ecco il suo punto di vista.

Platinette conosciuta nel mondo dello spettacolo come opinionista, in questi giorni ha voluto parlare di un programma nel dettaglio, esprimendo il suo punto di vista. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, tutti i sabati è ospite fisso del programma Italia Si, condotto da Marco Liorni e cura una rubrica fissa su DipiùTv il martedì e su DiPiù il sabato. Insomma, la sua attività è piuttosto ricca e variegata. In questi giorni ha anche firmato un articolo intitolato L’Almanacco di Drusilla Foer ha bisogno di un pò di pepe”, che è andato su DiPiù tv della scorsa settimana. Ma cosa ha riferito Mauro Coruzzi?

Platinette firma un articolo su L’Almanacco di Drusilla Foer

Mauro Coruzzi su DiPiù Tv della scorsa settimana ha pubblicato un articolo intitolato L’Almanacco di Drusilla Foer, parlando molto bene del programma in questione, che ricordiamo fa in onda nella fascia preserale di Rai 2. Mauro ha spiegato però che questa edizione è sicuramente diversa dalla versione originale e che a senso suo avrebbe bisogno di un pò di pepe per poter diventare ancora più interessante.

Le parole di Mauro Coruzzi sul programma di Drusilla

“Un filo di gas in più per rendere più vivace ciò che è già buono, non guasterebbe alla conduttrice e nemmeno al pubblico”. Queste le parole di Mauro Coruzzi il quale ha anche aggiunto “Spero sia fatto presto, per non rischiare che la trasmissione diventi come l’originale, ossia un reperto archeologico e lo dico con tutto il rispetto possibile”. Platinette, ha continuato poi ad analizzare il programma di Drusilla dicendo “Immagino sia un lavorone per lei allestirsi fra trucco e parrucco, imparare canzoni, mandare a memoria i testi e sapere anche andare, come si dice, ‘a braccio’. Ci vuole, insomma, una bella mole di fatica”.

Platinette conclude “E’ molto politicamente corretto”

Mauro ha tenuto a precisare però che il programma in questione ha avuto sicuramente un grandissimo successo. Platinette, ha concluso poi il suo articolo scrivendo “L’Almanacco di Drusilla è molto politicamente corretto, di una qualità che fino a ieri era impensabile in un programma guidato da un attore che indossa abiti femminili”.