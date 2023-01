Sinisa Mihajlović, la moglie Arianna scrive un post durissimo: “Silenzio”

0 SHARES Condividi Tweet

Arianna Rapaccioni Mihajlović ha condiviso nelle scorse ore un duro post sui social scagliandosi contro coloro che in seguito alla morte del marito hanno rilasciato dichiarazioni senza sapere nulla e non rispettando il silenzio richiesto dalla famiglia.

E’ trascorso poco più di un mese dalla morte dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlović. E se in un primo momento la famiglia, e in particolare la moglie, aveva deciso di mantenere il silenzio non rilasciando alcuna dichiarazione ecco che nelle ultime ore sembrerebbe aver cambiato idea. La donna infatti ha scritto su Instagram un duro post di sfogo, ma esattamente contro chi? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande dolore per la morte di Sinisa Mihajlović

Sinisa Mihajlović era molto amato nel mondo del calcio non solo perchè un bravo calciatore e poi allenatore, ma anche perchè considerato un uomo ricco di valori e soprattutto buono ed educato. Proprio per tale motivo la sua morte ha provocato molto dolore non solo nei suoi affetti più cari ma anche in tutte le persone che amavano seguirlo. Mihajlović si è spento alla giovane età di 53 anni lo scorso 16 dicembre 2022 a causa di una forma di leucemia molto grave con la quale si trovava a combattere da alcuni anni, esattamente dal 2019. La famiglia in seguito alla sua morte ha preferito mantenere sempre una certa discrezione non rilasciando particolari dichiarazioni. Nelle scorse ore però la moglie Arianna Rapaccioni Mihajlović si è resa protagonista di un duro sfogo di cui si sta tanto parlando.

Lo sfogo social di Arianna Rapaccioni Mihajlović

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose!”, queste le parole con cui la vedova di Mihajlović ha iniziato il suo post di sfogo su Instagram. Post che ha poi concluso precisando “Esigo silenzio e rispetto. Grazie”. La donna non ha quindi fatto alcun nome non lasciando ben intendere a chi fossero rivolte le sue parole, ma è chiaro che qualcosa accaduta nel corso dell’ultimo mese non sembrerebbe averla gradita. E’ probabile che qualcuno abbia detto qualcosa sul marito defunto e sulla loro famiglia che non le ha fatto molto piacere.

La reazione dei followers

Molti sono stati i followers di Arianna Rapaccioni Mihajlović che sono subito intervenuti commentando il post condiviso dalla donna e mostrandole tutta la propria vicinanza e solidarietà. Tra questi vi è stato ad esempio un utente che ha dato ragione alla bellissima Arianna definendola una grande donna e precisando che purtroppo alcune persone non perdono mai occasione per rimanere in silenzio. Tra i tanti commenti è poi spiccato anche quello dell’influencer Chiara Nasti che ha definito tali persone “gentaglia” e ha invitato la donna a lasciarli perdere.