Masterchef Italia, Bruno Barbieri nella bufera, l’attacco è al veleno: “Caduta di stile”

0 SHARES Condividi Tweet

In seguito all’eliminazione avvenuta lo scorso 26 gennaio l’aspirante chef Silvia Zummo si è scagliata contro Bruno Barbieri accusandolo di essersi reso protagonista di una vera e propria caduta di stile.

MasterChef è un programma televisivo di cucina molto apprezzato dai telespettatori, tanto da essere arrivato alla sua dodicesima edizione. E proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda due degli aspiranti chef sono stati eliminati e sui social hanno commentato tale eliminazione utilizzando delle parole abbastanza dure. In particolar modo Silvia Zummo si è scagliata contro lo chef Bruno Barbieri, ma esattamente per quale motivo?

Giuseppe Carlone e Silvia Zummo eliminati da Masterchef Italia

E’ andata in onda su Sky Uno lo scorso 26 gennaio la settima puntata di Masterchef Italia. Puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere all’eliminazione di due aspiranti chef ovvero Giuseppe Carlone chiamato Bari Cooper eliminato in seguito al pressure test e Silvia Zummo che invece purtroppo non è riuscita a superare lo skill test ovvero la prova di abilità richiesta dallo chef Jeremy Chan. Entrambi gli aspiranti chef eliminati però non sembrerebbero aver preso bene la loro eliminazione e proprio sui social sono intervenuti per esprimere il proprio pensiero scagliandosi contro alcuni protagonisti della trasmissione.

Silvia Zummo contro lo chef Bruno Barbieri

In particolar modo l’eliminata Silvia Zummo ha scritto un duro post di sfogo su Instagram contro lo chef Bruno Barbieri anche se non ha direttamente menzionato il suo nome. La 56enne ha prima voluto precisare di essere serena ma non del tutto soddisfatta del percorso a Masterchef Italia. E poi ha voluto sottolineare che ai giudici non è consentita qualsiasi cosa. E’ stato a questo punto che ha poi affermato “I commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”. E’ apparso piuttosto chiaro a tutti che le sue parole fossero rivolte proprio a Barbieri che nel corso dell’ultima puntata non ha perso l’occasione di commentare l’aspetto della donna affermando che in altre occasioni si è sempre mostrata molto chic mentre invece in quel momento è apparsa ai suoi occhi “sporca, con i capelli giù“. Silvia quindi non sembrerebbe aver gradito le parole dello chef e sui social ha voluto precisarlo. Nello stesso post la donna ha poi voluto mostrare la sua vicinanza agli altri aspiranti chef con i quali ha condiviso questo importante percorso.

Il post di Giuseppe Carlone

Anche Giuseppe Carlone, così come Silvia Zummo, è intervenuto sui social dopo la sua eliminazione sottolineando di essere stato probabilmente vittima del “clan“. Il riferimento è legato alla formazione di due diversi gruppi all’interno della trasmissione di cui uno quasi del tutto estinto proprio nel corso della puntata di giovedì. Unico rimasto Francesco Saragò vittima di attacchi ricevuti dagli avversari proprio nel corso dell’ultima puntata. Giuseppe Carlone nel post condiviso su Instagram ha poi sottolineato che mentre ci sono persone che preferiscono far parte di un gruppo e sottomettersi pur di andare avanti ecco che allo stesso tempo ci sono persone che non rinunciano a rimanere se stesi.