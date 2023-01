Teo Mammuccari, dopo l’addio a Le Iene Davide Parenti rompe il silenzio con un commento al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari, l’addio a Le Iene. Dopo giorni di silenzio adesso Davide Parenti rompe il silenzio.

Sta facendo parecchio discutere in questo giorni l’addio di Teo Mammuccari a Le Iene, il programma di Italia 1 che quest’ultimo ha condotto insieme a Belen Rodriguez. Dopo il comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, in molti hanno notato qualcosa di strano in questa vicenda, un addio improvviso e soprattutto un silenzio assordante da parte di tutti, a cominciare dallo stesso Teo a finire a Davide Parenti, il numero uno de Le Iene. Ebbene, proprio in queste ore a parlare è stato proprio lui, ma cosa ha riferito?

Teo Mammuccari e l’addio a Le iene

Sull‘addio di Teo Mammuccari a Le Iene in questi giorni c’è stato un silenzio davvero assordante, che ha fatto sorgere dei dubbi al riguardo. In queste ore a parlare è stato lui, Davide Parenti, l‘autore televisivo e ideatore della trasmissione di Rai 1, il quale è stato raggiunto dal quotidiano La Stampa. I giornalisti avrebbero chiesto a Davide Parenti delle delucidazioni su questa vicenda piuttosto dubbia.

Davide Parenti rompe il silenzio

“Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”, avrebbe detto Davide Parenti una risposta che di certo ha alimentato i sospetti che qualcosa sia veramente accaduto. L’ipotesi più probabile è che ci sia stata una discussione piuttosto animata tra Teo e lo stesso Davide che ha portato alla rottura immediata. Si tratta solo di un’indiscrezione che non è stata ancora confermata. Mammuccari però è fuori da Le Iene e questa è una certezza.A stranire è anche il fatto che non sia stata la redazione de Le iene a diffondere il messaggio attraverso i suoi canali comunicativi e soprattutto a non fare alcun accenno a questa vicenda. Il comunicato è stato infatti diffuso da Mediaset.

Il comunicato ufficiale di Mediaset

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”. Questo quanto si legge nel comunicato diffuso da Mediaset.