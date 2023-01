Tali e quali, stoccata di Cristiano Malgioglio su Alba Parietti

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la semifinale di Tali e quali, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare a due uscite piuttosto pesanti nei confronti di Alba Parietti e Piero Pelù.

Ieri sera, sabato 28 gennaio 2023 è andata in onda la semifinale di Tali e quali, il programma noto di Rai 1 condotto da Carlo Conti e che vede nella giuria Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ebbene, proprio uno dei giudici ad un certo punto si sarebbe lasciato andare ad alcuni commenti piuttosto pesanti su Piero Pelù e Alba Parietti che di certo non sono passati inosservati. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Tali e quali, grande successo per la semifinale del programma di Carlo Conti

Nella serata di ieri, sabato 28 gennaio 2023 è andata in onda la semifinale di Tali e quali, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La puntata come sempre ha avuto un grandissimo successo, nonostante su Canale 5 stesse andando in onda il programma C’è posta per te che sappiamo essere uno dei più seguiti e amati di sempre della televisione italiana. Come sempre tra la giuria abbiamo visto Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta nelle vesti di Renzo Arbore. Ebbene, proprio Cristiano Malgioglio nel corso della puntata non si è proprio risparmiato nel dare i suoi giudizi piuttosto taglienti riguardo alcuni concorrenti ed in alcune occasioni avrebbe lanciato delle vere e proprie frecciatine nei confronti di alcuni artisti.

Cristiano Malgioglio e la frecciatina ad Alba Parietti

In apertura, l’esibizione dei “Maneskin”, ovviamente imitazione e Cristiano avrebbe difeso il gruppo dalle recenti critiche ricevute per il loro ultimo disco Rush. Poi, ha ricordato l’imitazione del gruppo fatta da Alba Parietti ed ecco la prima stoccata.“Avrei voluto molta più forza da voi. Ma il complimento che posso farvi è che siete stati molto più bravi di Alba Parietti che l’hanno scorso li ha imitati”. Alba ha preso parte all’edizione 2021 di Tali e quali e proprio con Cristiano ha avuto diversi battibecchi.

La stoccata su Piero Pelù che non passa inosservata

Sul finire della puntata, un altro concorrente ha imitato Piero Pelù con la canzone Gigante ed anche in questa occasione il giudice ha lanciato una frecciatina al cantautore. “Comunque sei più bello tu”, avrebbe detto Malgioglio in modo ovviamente ironico ma che non è passata inosservato.