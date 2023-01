Alessandro Cecchi Paone senza mezze parole su Iva Zanicchi: “Quando si comporta in un certo modo cosa pensa di lei la gente”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi, dopo la partecipazione al programma di Rai 1 continua ad essere al centro delle critiche. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni.

Iva Zanicchi dopo la partecipazione a Ballando con le stelle continua ad essere al centro delle critiche. Nonostante il programma di Rai 1 sia finito da un pò di tempo, la cantante continua ad essere al centro delle critiche, ma questo non le ha impedito di continuare a prendere parte a varie trasmissioni televisioni Rai per lo più. Proprio qualche giorno fa è stata per l’ennesima volta a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1 e poi ancora a La vita in diretta di Alberto Matano e Bella Mà di Pierluigi Diaco. Anche in queste occasioni, Iva ha continuato a raccontare alcune barzellette che non piacciono proprio a tutti. Una telespettatrice ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo tv, parlando proprio di Iva.

Iva Zanicchi ancora al centro delle critiche

Iva Zanicchi in seguito alla partecipazione a Ballando con le stelle, ha continuato ad essere al centro delle critiche. La cantante in questo periodo è particolarmente attiva in tv ed infatti è spesso ospite in varie trasmissioni televisive, soprattutto di casa Rai. In queste occasioni, la cantante non si è tirata indietro ed ha continuato a raccontare alcune barzellette che non piacciono proprio a tutti. Una telespettatrice di Palermo, la signora Miriam ha scritto alla posta di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo tv, esprimendo il suo punto di vista. Sembra che la telespettatrice abbia lamentato il fatto che la cantante venga criticata troppo ed in modo piuttosto eccessivo.

Una telespettatrice scrive ad Alessandro Cecchi Paone e prende le difese della cantante

Iva durante l’ospitata a Bella Mà, avrebbe raccontato una barzelletta e fatto una battuta su Gina Lollobrigida e per questo finita nuovamente al centro delle critiche. La telespettatrice avrebbe così scritto ad Alessandro Cecchi Paone, lamentandosi del fatto che il pubblico italiano ormai sia solito scagliarsi contro Iva accusandola di essere senza freni e di rendersi ridicola raccontando le sue barzellette. Cecchi Paone non si sarebbe trovato d’accorso con la donna.

Il giornalista non d’accordo, ecco il suo pensiero

“Bacchettone io mai e neanche il pubblico italiano che ne ha visti di ogni”. Questo quanto premesso dal giornalista sottolineando il fatto che spesso le barzellette della cantante generano imbarazzo nei telespettatori.“La maggioranza di chi la segue da sempre non ritrova più in lei, quando fa così, l’indimenticabile conduttrice di Ok, il prezzo è giusto! O l’eurodeputata di Forza Italia”. Queste le parole del giornalista.