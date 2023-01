Domenica in, Amadeus contestato sui social dopo l’intervento da Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus interviene in diretta a Domenica in e videochiama Fiorello. Una simpatica gag nello studio di Rai 1.

Anche nella giornata di oggi, domenica 29 gennaio 2023 è andata in onda una puntata di Domenica in, il programma di Mara Venier che si è aperta con Amadeus in collegamento. Il conduttore è stato ospite nella puntata del programma di Rai 1, ovviamente in collegamento e pare che abbia dato importanti anticipazioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora più importante d’Italia si sarebbe sbilanciato sui cantanti in gara, sulle canzoni, ma ha poi parlato di se e selle sue emozioni. Tutti si aspettavano che Amadeus potesse svelare il nome della artista internazionale di origini italiane che sarà ospite sul palco dell’Ariston, ed invece niente, neanche un indizio e questo ha scatenato una grossa polemica sui social dove è gli è stato contestato il silenzio sull’argomento.

Domenica in, Mara Venier ospita Amadeus in collegamento dall’Ariston

Nella giornata di oggi, nel corso della puntata di Domenica in il programma di Mara Venier, Amadeus il noto direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo è stato in collegamento, facendo delle importanti rivelazione sulla kermesse canora più importante d’Italia. Durante la chiacchierata, Amadeus ha poi ricevuto un messaggio piuttosto divertente dal suo amico Rosario Fiorello. Quest’ultimo ha chiesto a Mara di intercedere e far si che Amadeus potesse chiamarlo visto che non si sentivano da tempo.

Amadeus chiama in diretta Fiorello, gag divertente

Così, subito dopo il videomessaggio Amadeus in diretta ha videochiamato Rosario regalando al pubblico di Rai 1 dei momenti di grande divertimento. Fiorello era al ristorante per festeggiare il compleanno della cognata ed ha presentato tutti i parenti.“Cioè tu mi chiami dall’Ariston e sei in collegamento con Mara? Ma siete matti a chiamarmi?”, avrebbe detto Fiorello.

Gli ospiti al Festival di Sanremo

Insomma, dopo questo momento divertente ed esilarante, si è concluso il collegamento con Amadeus che di fatto non ha dato tanti anticipazioni sulla prossima edizione del Festival. Si sono uniti altri due due ospiti alla lista degli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Nella serata di giovedì troveremo Peppino Di Capri, e nella serata finale Gino Paoli.