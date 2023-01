Tv Talk, ospite in grosse difficoltà su Teo Mammuccari e l’addio a Le Iene: “Non mettetemi in imbarazzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sull’abbandono di Teo Mammuccari a Le Iene parla Gaetano Pecoraro un inviato ospite a Tv Talk. Imbarazzo sul volto dell’uomo.

Torniamo a parlare dell’abbandono di Teo Mammuccari a Le Iene. La notizia è arrivata solo qualche giorno fa e sembra che abbia colto tutti di gran sorpresa. Nessuno si poteva immaginare che Teo improvvisamente non fosse più al timone del programma di Italia 1 ed in questo modo soprattutto. La notizia è arrivata in modo improvviso.

Le Iene, Teo Mammuccari e l’abbandono al programma di Italia 1

Belen Rodriguez nella puntata scorsa è stata al timone della trasmissione e poi nel primo pomeriggio di venerdì è stato diffuso un comunicato da parte di Mediaset dove si annunciava che il conduttore lasciava la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti. Tutto però è stato piuttosto strano ed ha destato parecchi dubbi, soprattutto per il fatto che Teo abbia lasciato il programma in corso d’opera, in questo modo senza dire nulla al riguardo.

L’inviato del programma Gaetano Pecoraro ospite a Tv Talk rompe il silenzio

A parlare nelle scorse ore è stato Gaetano Pecoraro, l’inviato del programma il quale è stato ospite nella puntata di Tv Talk, il quale ha commentato la notizia che era appena uscita, visto che il programma di Massimo Bernardini viene registrato esattamente venerdì pomeriggio. Ovviamente Gaetano si è trovato in imbarazzo che si è benissimo letto sul suo volto, perchè non sapeva cosa dire. L’inviato avrebbe però fatto intendere che la rottura tra il conduttore ed il programma non sia stata concordata e che tutto sarebbe avvenuto in modo poco pacifico e senza alcun preavviso.

Imbarazzo per Gaetano, rottura improvvisa

“Ci risulta che Mammuccari se ne sia andato”, avrebbe detto Massimo al suo ospite Gaetano Pecoraro.“Ho letto adesso il comunicato stampa che è stato pubblicato, se ho capito bene ha degli impegni in azienda nuovi. E’ pronto per nuove avventure”, avrebbe risposto l’inviato con evidente imbarazzo in volto. “Ragazzi, è uscito il comunicato un’ora fa. Non mettermi in imbarazzo”, avrebbe aggiunto poi Gaetano facendo intendere di sapere ma non poter dire nulla.