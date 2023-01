Domenica In, Iva Zanicchi esagera, Mara Venier interviene, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi ospite della puntata di Domenica in di oggi. La cantante si lascia andare a battute infelici su Mina e Ornella Vanoni e cala il gelo in studio.

A Domenica in nella giornata di oggi è arrivata di nuovo lei, Iva Zanicchi la quale si è di nuovo lasciata andare a delle battute che hanno lasciato tutti particolarmente senza parole. L’Aquila di Ligonchio è stata di nuovo una delle protagoniste della trasmissione di Rai 1, nel salotto di Domenica in ed alcune sue uscite su Ornella Vanoni e su Mina hanno fatto calare il gelo in studio. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Domenica in, Mara Venier ospita di nuovo Iva Zanicchi

A Domenica in, Mara ha ospitato nella giornata di oggi di nuovo lei Iva Zanicchi, la cantante che nell’ultimo periodo è stata particolarmente sotto i riflettori per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Durante la sua ospitata, una delle tante nel salotto di Mara Venier negli ultimi mesi, Iva si sarebbe lasciata andare ad alcune battute “infelici” nei confronti di Ornella Vanoni e Mina, che di certo non sono passate inosservate ed hanno fatto calare il gelo in studio.

La cantante si lascia andare a battute infelici su Mina e Ornella Vanoni

In studio si è parlato del fatto che a breve al Festival di Sanremo approderà il trio formato da Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. A quel punto ci si è chiesti se fosse stato possibile organizzare anche un trio femminile. Su questo argomento sarebbe intervenuta Iva Zanicchi, la quale avrebbe detto “Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”. A quel punto Francesca Barra avrebbe suggerito il nome di Ornella Vanoni, mentre Pino Strabili avrebbe detto Patty Pravo. A quel punto, la Zanicchi avrebbe replicato dicendo “Ma non stanno tanto bene loro”. Una battuta infelice quella della cantante che ha portato imbarazzo in studio.

Imbarazzo in studio dopo le parole di Iva su Mina

Strabioli avrebbe detto “Che dici?”. A quel punto, Iva avrebbe fatto di peggio dicendo “Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta“. Anche in questo caso la battuta è stata infelice e poco carina ed ha lasciato tutti particolarmente perplessi “Ma cosa stai dicendo?”, avrebbe detto ancora Strabioli. A quel punto, è intervenuta Mara Venier che ha chiosato dicendo “Iva sta scherzando”. Intervenuto anche Aragozzini il quale ha cercato di dare una mano alla cantante, dicendo “Intendeva riportare in vita artisticamente Mina“. La cantante a quel punto si sarebbe lasciata andare all’ennesima battuta infelice “Mi hanno detto che è morta”. Insomma, un’ospitata che sicuramente farà ancora parlare quella di iva.