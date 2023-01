Lolita Lobosco, Luisa Ranieri lascia tutti a bocca aperta: “Non l’ho vissuto bene”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Luisa Ranieri nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha parlato della sua carriera rivelando di non aver vissuto bene un particolare momento della sua vita.

E’ la protagonista della serie televisiva di Rai 1 “Le indagini di Lolita Lobosco” ma è anche una delle attrici italiane più amate. Di chi stiamo parlando? Della bellissima Luisa Ranieri che proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha parlato della sua vita e delle scelte fatte facendo anche delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lunga intervista di Luisa Ranieri al settimanale Oggi

Tutti conoscono Luisa Ranieri come la grande attrice che è, ma pochi sanno che in realtà per poter svolgere nella vita questo mestiere ha dovuto fare una scelta molto importante. Infatti ha scelto di lasciare la carriera giuridica proprio per potersi dedicare alla recitazione e da quel momento ha avuto inizio una lunga e brillante carriera che l’ha portata ad essere considerata oggi una delle più importanti attrici italiane. Nel corso dell’intervista al settimanale Oggi ha parlato proprio della sua carriera e colto l’occasione per rivelare quali sono state le emozioni provate nel film diretto da Antonioni ovvero “Eros” dove è stata protagonista di un particolare nudo. L’attrice ha rivelato che solamente l’idea di poter incontrare Antonioni rappresentava per lei un grande onore. Ma ha poi voluto sottolineare che in quel momento era molto giovane e il tutto è stato molto faticoso. “Non lo rimpiango ma non l’ho vissuto bene” ha poi aggiunto l’attrice.

Il ruolo da protagonista nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco

Nel corso dell’intervista la Ranieri ha rivelato che in realtà per le attrici italiane per molti anni non è stato facile ottenere il ruolo principale, e questo perché spesso proprio le donne sia al cinema che in televisione vengono indicate come la moglie oppure la mamma di. In riferimento alla sua carriera è possibile dire che dopo aver svolto in diversi film e fiction ruoli secondari la bella Luisa Ranieri per la prima volta ha provato molta soddisfazione grazie al film Luisa Spagnoli. Oggi è invece la protagonista della serie televisiva di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco a proposito della quale si è espressa rivelando che anche lei nella realtà ha vissuto l’abbandono da parte del padre andato via in seguito alla separazione dalla madre avvenuta quando aveva solamente otto anni. E a tal proposito ha voluto chiarire “Mentre recitavo, quel sentimento lì non l’ho dovuto cercare. Lo conoscevo“.

La vita di Luisa Ranieri insieme a Luca Zingaretti

Oltre che nella sfera professionale i successi nella vita dell’attrice riguardano anche la sfera privata. Luisa Ranieri dal 2005 è sentimentalmente legata al collega Luca Zingaretti con il quale è convolata a nozze nel giugno del 2012. Nel corso dell’intervista a Oggi l’attrice ha parlato del marito rivelando che per lei inizialmente non rappresentava il suo tipo ideale. E allora, come mai alla fine si sono fidanzati e sposati? La Ranieri ha rivelato che il marito è riuscito a conquistarla grazie all’impeccabile corteggiamento caratterizzato da un particolare garbo legato sicuramente ad altri tempi.