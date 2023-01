Emma Marrone e Stefano De Martino lanciata la bomba, di nuovo insieme ad Amici

0 SHARES Condividi Tweet

Indiscrezione shock su Emma Marrone e Stefano De Martino, i quali potrebbero tornare insieme ad Amici. Come stanno le cose?

Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero ben presto tornare ad Amici? E’ questa l’indiscrezione arrivata in queste ultime ore e che in qualche modo sta facendo parecchio felici i fan della cantante e dell’ex ballerina. I due, come ben sappiamo, si sono conosciuti proprio all’interno della scuola più ambita d’Italia e tra i banchi si sono anche innamorati.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme ad Amici

Era l’edizione 2009 quando la cantante salentina ed il ballerino napoletano hanno fatto sognare tutti con i loro talenti e con il loro amore, durato ben quattro anni. Poi sappiamo bene come è finita e adesso a distanza di circa 10 anni, Emma è una delle cantanti più amate ed affermate della musica italiana, mentre Stefano ha lasciato la carriera di ballerino ed è diventato un grande conduttore televisivo. Stando ad un’indiscrezione, i due potrebbero addirittura tornare ad Amici come giudici, in vista del serale.

Indiscrezione sull’ex coppia, cosa sta accadendo?

L’indiscrezione è trapelata da Novella 2000 e pubblicata da The Pipol e ricordiamo che tale notizia, vedrebbe Emma e Stefano l’uno al fianco dell’altro nella prossima edizione del serale di Amici che inizierà a marzo. Entrambi hanno un passato come giudici nel programma. Questa notizia è stata colta con grande stupore ma felicità da tanti, ed il gossip è già scoppiato. I due in realtà sono molto amici, ma in tutti questi anni non c’è mai stato alcun tipo di riavvicinamento tra i due.

Stefano ed Emma giudici al serale di Amici, il gossip impazza

Stefano tra l’altro è sempre molto innamorato di Belen, la moglie con la quale è tornato insieme definitivamente lo scorso anno. Non c’è nulla che al momento possa far pensare ad un riavvicinamento tra i due, ma intanto i fan della coppia di un tempo, quando hanno sentito la notizia hanno iniziato ad andare oltre con l’immaginazione. Una cosa è certa, che i due sono legati da un legame che di certo hanno mai nascosto.