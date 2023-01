Francesca Barra una furia contro Roberta Bruzzone: “Ecco cosa farò ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Barra e Claudio Santamaria finiscono di nuovo al centro delle critiche. Ad essere messo sotto accusa questa volta l’aborto spontaneo del 2019, a cui molti non credono. Lei risponde a tono.

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono finiti al centro delle critiche degli haters, ma per quale motivo? I due sono stati insultati già un pò di tempo fa quando è stata diffusa la notizia della loro relazione. I due ricordiamo che dopo due matrimoni falliti alle spalle, hanno deciso di iniziare una relazione. Adesso però, le cose sembrano essere diverse.

Francesca Barra e Claudio Santamaria al centro delle critiche degli haters

I due sarebbero stati accusati di aver inventato l’aborto spontaneo di quattro anni fa, ancora prima della nascita della piccola Atena, che è venuta al mondo lo scorso febbraio 2022. Nel 2019, Francesca Barra ha perso un figlio ed è stato ovviamente per lei e per il compagno un vero e proprio dramma. A distanza di qualche anno, la questione è tornata sotto i riflettori, dopo che l’attore Claudio Santamaria ha condiviso sui social alcuni audio in cui Roberta Bruzzone, mette in dubbio il fatto che l’aborto spontaneo sia avvenuto realmente.

La criminologa Roberta Bruzzone pone dei dubbi sull’aborto spontaneo, gli haters l’appoggiano

La criminologa avrebbe detto di non aver molta stima di questa coppia e sarebbe arrivata al punto di mettere in dubbio il fatto che la coppia abbia dovuto affrontare un aborto anni fa. Alcuni haters hanno condiviso il pensiero della Bruzzone, attaccando la Barra e il compagno. “Chi può provare che quello che dice sulla Barra non sia vero? Secondo me se una criminologa di successo come la Bruzzone ha fatto questa esternazione probabilmente è perché sa qualcosa”. Questo il commento di un haters che di certo ha mandato su tutte le furie la stessa Francesca.

La replica di Francesca Barra

“Fosse l’ultima cosa che faccio, tutti questi fake. Uno ad uno. Li trascinerò in tribunale. “Se era veramente incinta lo deve provare”. Quindi io, mio marito, il medico, l’ospedale, avremmo mentito non solo al pubblico ma ai miei bambini a casa, che piangevano con me e per me. Spargere questo male colpendolo me e mio marito è terribile. Persecutorio“. Questa la prima parte del messaggio scritto dalla Barra e poi “Chi continua a definirla opinione il fatto che io e Claudio abbiamo mentito su un aborto sa cosa significhi perdere un bambino? Ne ho sentite tante in questi anni, letto screenshot con ricostruzioni terribili. Ho letto schifezze in cui si tiravano in mezzo i miei figli, sono stata perseguitata abbastanza, ma questa diffamazione mi fa vomitare. Perdere un bambino è un’esperienza che non si augura nemmeno al peggior nemico”.