Serena Bortone svela cosa le è accaduto: “Ho seguito il consiglio dei miei affetti stabili”

Serena Bortone decide di raccontare un problema di salute di cui ha sofferto nell’ultimo periodo. Cosa è accaduto alla conduttrice?

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno torna a parlare di un problema di salute che purtroppo ha avuto nell’ultimo periodo e di cui ne ha parlato anche in una delle puntate del suo programma. La conduttrice tra le pagine di Ok, Salute e Benessere ha svelato cosa è accaduto nelle scorse settimane e quali sono le attuali condizioni di salute. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire cosa le sia accaduto.

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno racconta la sua malattia

Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno è tornata a parlare di un problema di salute di cui ha sofferto purtroppo negli ultimi mesi. Sembra che tutto sia accaduto il 25 settembre, il giorno delle elezioni, dopo un’intensa notte al pc e al telefono per chattare e condividere informazioni. All’alba, quando Serena dice di essere andata a dormire avrebbe iniziato ad accusare i primi problemi. “Sento che il pollice della mano sinistra è indolenzito. Passano i giorni e la situazione non migliora, ma siccome sono per natura ottimista, non mi preoccupo. Provo a condurre la mia vita normale ma quando muovo la mano o porto pesi provo delle brutte fitte al polso.”

La conduttrice e la diagnosi di tenosinovite di De Quervain

Per diversi giorni la situazione non sarebbe per niente migliorata e così la conduttrice dice di essere stata male per diversi giorni. Il dolore al polso non sarebbe migliorato, ma peggiorato giorno dopo giorno. “Su consiglio degli affetti stabili che mi vedevano sempre più dolorante, mi convinco a vedere uno specialista”. Queste le parole della conduttrice la quale ha aggiunto di aver visto il medico e di aver iniziato una cura a base di antinfiammatori, ghiaccio sul polso e fisioterapia.Purtroppo la terapia però non ha sortito gli effetti sperati.

L’intervento e la fine dell’incubo

Dopo la visita dello specialista è arrivata la diagnosi “tenosinovite di De Quervain” un’infiammazione alla guaina che riveste i tendini del pollice. Per cercare di risolvere il problema, Serena decide di operarsi, intervento avvenuto lo scorso 9 gennaio, di mattina tornando alle ore 14.00 in onda con la fasciatura al polso. “Sono fiduciosa che tutto tornerà come prima”, avrebbe detto ancora la conduttrice.