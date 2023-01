Anna Pettinelli torna ad Amici e volano stracci con Arisa: “Ecco cosa sarebbe meglio”

0 SHARES Condividi Tweet

La speaker radiofonica Anna Pettinelli torna ad Amici come giudice, ma finisce per scontrarsi con Arisa.

E’ andata in onda nella giornata di oggi una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, con una grande sorpresa. E’ tornata infatti, seppur come giudice di una gara di canto lei, Anna Pettinelli insieme a Rocco Hunt e Alex Britti. La Pettinelli sappiamo che fino a poco tempo fa era una delle professoresse della scuola di Amici e che ha mantenuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi e con tanti altri professori della scuola. Ad ogni modo, sembra che durante le esibizioni degli allievi ci sia stato un momento di tensione in studio. Ma cosa è accaduto?

Amici di Maria De Filippi, torna Anna Pettinelli come giudice per una sfida

Anna Pettinelli è tornata ad Amici, il programma dove fino a poco tempo fa è stata protagonista, vestendo i panni della professoressa di canto. La speaker radiofonica è tornata nel talent di Canale 5 per giudicare una sfida di canto, insieme a Rocco Hunt e Alex Britti. Nel momento in cui Wax si è esibito con il brano Diavolo in me, Anna ha immediatamente detto di non aver preferito la versione fatta dall’allievo, dandogli comunque la sufficienza.

Scontro tra Anna e Arisa

“La presentazione l’ha scritta lui, lui fa tutto da solo”, avrebbe detto Arisa, la professoressa di canto cercando di andare in difesa del suo allievo. Anna però non sarebbe rimasta in silenzio. “Meglio che lo aiuti un po’. Non trovo che questa versione sia particolarmente personale”, questa la replica di Anna Pettinelli la quale avrebbe detto la sua sull’esibizione dell’allievo definendola scialbetta. Arisa non ha per niente gradito le parole espresse dalla Pettinelli, affermando che gli allievi sono comunque vincolati in un compito e che quello che possono fare è una cover.

Festa in studio per il ritorno di Anna Pettinelli

“Quello che potevo fare l’ho fatto. Sono nato diavolo ma mi sto trasformando in angioletto”, ha detto l’allievo. Insomma, un ritorno scoppiettante per Anna Pettinelli visto lo scontro con Arisa. L’ex professoressa della scuola è stata accolta nello studio di Amici 22 con una grande festa.