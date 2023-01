Ilary Blasi, cosa dicono che le sia successo

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi sempre più innamorata di Bastian. La rivelazione delle sue amiche più fidate “Ha perso la testa”

Ilary Blasi ha ormai ufficializzato la sua storia d’amore con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ormai fa coppia fissa da un pò di tempo. I due hanno anche trascorso questo fine settimana sulla neve, insieme alla famiglia della conduttrice e alle persone a lei care.

Ilary Blasi ufficializza la sua storia d’amore con Bastian Muller

La conduttrice, stando ad alcune indiscrezioni arrivate da fonti a lei vicine avrebbe “perso la testa” per il suo compagno. La conduttrice avrebbe pubblicato alcune Instagram stories sul profilo Instagram, però non avrebbe pubblicato delle immagini del suo fidanzato, per quale motivo? In realtà, Ilary non ha pubblicato una sola foto di Bastian ne una foto di coppia. Lei è apparsa sempre bellissima sulla neve, in posa vicino alla sorella Sivlia e alle sue amiche più fidate.

Bastian in vacanza sulla neve con Ilary e la sua famiglia

Ad immortalare Bastian ci ha pensato però un compagno di viaggio di Ilary, che ha pubblicato una foto di gruppo dove si vede proprio il compagno della nota conduttrice. Insomma, la loro storia d’amore procede a gonfie vele ed i due sono molto innamorati, visto che la stessa Blasi ha deciso di portarlo con lei e presentarlo alla famiglia e amici. Cosa più importante, Ilary avrebbe deciso di presentare Bastian ai tre figli ovvero Chanel, Christian e Chanel.

Ma chi è il nuovo compagno di Ilary?

Il suo nome completo è Bastian Muller Pettenpohi, un imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. I due fanno coppia fissa da qualche mese e non sappiamo se si siano conosciuti effettivamente da poco o meno. In realtà sappiamo ben poco di questa storia d’amore. Bastian lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di perforazione di pozzi profondi. Lo stesso si troverebbe a capo di una grande società che si occupa anche di pubblicità digitale che ha sede a Wachtersbach, ad una 50ntina di chilometri da Francoforte. Ilary sembra aver perso completamente la testa per lui e gli indizi non fanno che confermare questa tesi.