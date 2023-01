Anna Oxa, la risposta alla notizia che sia stata multata è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Oxa, circola una fake news sul conto della cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo. Cosa sta accadendo?

Anna Oxa è una delle cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023. Ad ogni modo, su di lei sono sorte delle polemiche infinite. Innanzitutto è arrivata l’indiscrezione secondo cui la cantante avrebbe deciso di non duettare con nessuno, nella serate delle cover. Si è parlato, dunque, di un regolamento aggirato ma sostanzialmente le cose non stanno così. Anna avrebbe infatti deciso di duettare con un musicista piuttosto che con un cantante. Ma non finisce qui, visto che nei giorni scorsi è circolata una notizia sulla cantante. Di cosa si tratta?

Anna Oxa, la cantante in gara al Festival di Sanremo finisce al centro della polemica

Nei giorni scorsi, sul web è iniziata a circolare una notizia piuttosto singolare su Anna Oxa, la cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo. “Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La cantante è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento”. Questo quanto si legge in un blog, contenuto che è stato successivamente modificato.

Sanremo, le notizie circolate in rete contro la cantante

“Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, l’auto dove viaggiava Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La vettura che ha portato la cantante all’Ariston è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento“. Questa l’altra versione poi, apparsa dopo poco tempo. Su questa vicenda è intervenuta la pagina Oxarte, la quale ha voluto fare chiarezza.

La pagina Oxarte fa chiarezza

“Oxarte informa, a tutela dei diritti umani e de diritti della persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua. Per non parlare della figura che sta facendo fare alla “città dei fiori”. Il fotografo ha costruito una storia per guadagnare qualche soldino a discapito dei diritti umani e della dignità della persona, ledendo l’onore e la reputazione di una grande artista. Anna Oxa non è stata multata, non ha mai incontrato i vigili urbani, non ha ricevuto nessuna notifica. Non è stata nel mirino dei vigili“. Stando a quanto è emerso, Anna Oxa sarebbe arrivata al teatro Ariston di Sanremo per fare le prove alle ore 14.18 del 25 gennaio, finendo alle 16.30. Nessuno in quel frangente avrebbe ricevuto notifiche o contestazioni per aver commesso infrazioni o violato il codice stradale a Sanremo.