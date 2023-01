Duetti Sanremo, Anna Oxa non duetta con nessuno, cosa ha deciso di fare

0 SHARES Condividi Tweet

Duetti Sanremo, un bigo non ha voluto duettare con nessuno ma avrebbe aggirato il regolamento. Di chi si tratta?

Non è ancora cominciato il Festival di Sanremo, eppure sono già esplose le prime polemiche. In molti non hanno apprezzato le scelte di Amadeus sugli ospiti e non è finita qui. Adesso sarebbe trapelata una notizia secondo la quale un big avrebbe deciso di non cantare con nessun altro artista sul palco dell’Ariston, nella serata dedicata ai duetti. Ma di chi si tratta? Il big in questione, con questa scelta, sarebbe andato contro il regolamento? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Festival di Sanremo 2023, un big in gara ha scelto di non duettare con nessuno

In attesa dell’inizio della kermesse più importante d’Italia, sorgono continue polemiche. Proprio in queste ore è stata diffusa una notizia secondo la quale un big in gara, avrebbe decido di non duettare con nessuno nella serata delle cover. La cantante è Anna Oxa, la quale, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe deciso di cantare da sola sul palco dell’Ariston. In realtà in molti sostengono che la cantante in questo modo abbia potuto andare contro il regolamento, ma in realtà le cose non stanno così.

Anna Oxa ha violato il regolamento?

Sul palco dell’Ariston, infatti, la cantante non approderà con un altro cantante, ma con un musicista. E’ questa l’indiscrezione diffusa da Il quotidiano Nazionale, secondo cui Anna Oxa avrebbe scelto di esibirsi con il violoncellista albanese Redi Hasa. Per quanto riguarda tutti gli altri duetti, Amadeus ha preferito non rivelare con ufficialità i nomi di tutti gli altri big che saliranno sul palco nella delle cover.

I nomi dei cantanti che duetteranno sul palco dell’Ariston

E’ pure vero che secondo alcune indiscrezioni, alcuni nomi sono stati già ampiamente ufficializzati. Si parla di Marco Mengoni e Colapesce e DiMartino, Michelle Zarrillo per Will e Big Mama per Elodie. Grande attesa per l’inizio di questa manifestazione canora più importante d’Italia che sarà condotta ancora una volta da Amdeus per il quarto anno consecutivo. Ormai mancano davvero pochi giorni e poi sarà finalmente Festival.