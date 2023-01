Gf vip, Antonella accusa Edoardo e la Bruganelli lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip si sono vissuti attimi di tensione nel corso dell’ultima puntata. Antonella accusa Edoardo di averle messo le mani addosso.

Al Grande fratello vip ieri sera, lunedì 30 gennaio 2023 è accaduto praticamente di tutto e si sono vissuti attimi di forte tensione, soprattutto durante il confronto con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Edoardo ad un certo punto è stato accusato da Antonella di averle messo le mani addosso. La gieffina si è lasciata andare ad un pianto disperato in puntata, cercando in qualche modo anche l’approvazione del pubblico, anche se palesemente il pubblico era tutto dalla parte di Edoardo. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa possa essere accaduto.

Gf vip, scontro acceso tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Al Grande fratello vip, nella serata di ieri si sono vissuti attimi di forte tensione, soprattutto quando Edoardo Donnamaria è stato accusato da Antonella Fiordelisi di averle messo le mani addosso. Antonella è stata anche duramente criticata sui social dove è stata anche soprannominata “Vittimella”, proprio per via del suo atteggiamento tenuto all’interno della casa in questi mesi. Durante la diretta, i due piccioncini hanno avuto modo di confrontarsi ancora una volta, anche se si è trattato più di uno scontro.

La gieffina accusa il fidanzato di averle messo le mani addosso

Ad un certo punto, Antonella avrebbe accusato Edoardo di averle messo le mani addosso qualche sera fa, al termine di una chiacchierata. Mentre Sonia Bruganelli è intervenuta in difesa di Antonella, attaccando duramente Edoardo, Signorini è intervenuto a difesa della coppia in generale. Lui accusa Antonella di essere più interessata al gioco che a lui, Antonella invece sostiene che Edoardo non è più quello di un tempo, l’uomo di cui si è innamorata.«Non vedo dove sia cambiato forse dopo batoste su batoste ho preso un minimo di consapevolezza di quello che stavo vivendo. Sono successe delle cose…quando dico che è pericolosa lo dico con consapevolezza, ha cercato di farmi passare per persona che non ero per essere elei la vittima e portata in alto. Quando a letto mi ha detto “hai visto che Dana aveva ragione a darti del cane” e io me ne sono andata, lei ha urlato a ha detto che gli ho meso le mani addosso. Io ero a letto con lei e ha iniziato ad accusarmi di averle messo le mani addosso». Queste le parole di Edoardo.

L’accusa di Sonia ad Edoardo, Signorini lo difende

Antonella avrebbe replicato sostenendo di non aver mai detto qualcosa del genere, a quel punto Edoardo sarebbe andato su tutte le furie e Alfonso avrebbe chiesto i filmati. Antonella avrebbe in qualche modo poi ammesso di aver effettivamente accusato Edo di averle messo le mani addosso. Insomma, tanto caos e confusione in puntata con Sonia che poi è letteralmente sbottata contro Donnamaria.«Edoardo le pacchettine sulle guance non si danno alle compagne ma a quelli che pensi siano inferiori», avrebbe detto Sonia ad Edoardo. Alfonso sarebbe, invece, andato in difesa del giovane.