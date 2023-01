Gf vip, Sonia Bruganelli umilia Edoardo “Non sei nessuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Caos in puntata al Grande fratello vip, dove Sonia Bruganelli ha letteralmente asfaltato Edoardo Donnamaria per via della sua storia con Antonella.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e non sono di certo mancati i colpi di scena. Uno dei protagonisti assoluti della puntata è stato sicuramente lui, Edoardo Donnamaria il quale ad un certo punto, nel commentare la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi è andato proprio su tutte le furie. La situazione si è complicata nel momento in cui Sonia Bruganelli è intervenuta contro il gieffino, riservandogli delle parole abbastanza dure. Cerchiamo di fare chiarezza e capire che cose è accaduto.

Grande fratello vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ai ferri corti

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip è accaduto di tutto. Alfonso Signorini ad un certo punto avrebbe tentato di fare chiarezza su questa storia d’amore tra Edoardo ed Antonella, dando anche la parola a Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Ebbene, Orietta avrebbe criticato Antonella dicendole di essere una ragazza molto testarda e che non accetta alcun consiglio da nessuno.

Sonia Bruganelli si scaglia contro Edoardo e poi da un consiglio ad Antonella

Sonia, invece, si sarebbe scagliata contro Edoardo Donnamaria, sostenendo che in realtà secondo lei non ama veramente Antonella per diversi motivi. In primis perchè è sempre pronto a parlare e raccontare anche quello che accade sotto le coperte, soprattutto con persone che criticano e insultano costantemente Antonella. Sonia ci è andata giù pesante, sostenendo che Edoardo è riuscito ad emergere in questo programma solo grazie ad Antonella. Rivolgendosi poi ad Antonella, Sonia avrebbe detto “Vai per la tua strada perché tu una luce ce l’hai e rischi di stare accanto a qualcuno che la luce te ls spegne!”.

I due gieffini non riescono a mettere un punto

Edoardo e Antonella hanno pesantemente litigato in puntata, soprattutto dopo questo attacco di Sonia, visto che il gieffino è completamente andato su tutte le furie. I due non fanno altro ormai che litigare da diversi mesi eppure non riescono proprio a mettere un punto a questa storia, almeno fino a quando continueranno a restare all’interno della casa.