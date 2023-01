Il cantante mascherato, Serena Bortone in giuria, Milly Carlucci però non conferma ancora

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci a breve in onda con Il cantante mascherato. Lanciato un nuovo scoop che vede protagonista Serena Bortone.

Milly Carlucci una volta archiviata l’edizione 2022 di Ballando con le stelle, è già al lavoro per l’altro appuntamento che la vedrà particolarmente impegnata nelle prossime settimane. Stiamo parlando di Il cantante mascherato, il programma che andrà in onda esattamente il prossimo 18 marzo. Già nelle scorse ore sono state diffuse le prime anticipazioni, e si parla dei personaggi che potremmo ritrovare in giuria. Pare che proprio il portale DavideMaggio.it, abbia letteralmente lanciato uno scoop nelle scorse ore. Ma di cosa si tratta? Facciamo un pò di chiarezza.

Il cantante mascherato, al via la nuova edizione il 18 marzo

Nelle prossime settimane inizierà la nuova edizione de Il cantante mascherato, il programma tanto amato dai telespettatori italiani e condotto ancora una volta da Milly Carlucci. Proprio nelle scorse ore, è arrivata un’indiscrezione che ha dell’incredibile. Si tratta di un vero e proprio scoop che è stato lanciato da DavideMaggio.it. Sembra che si sia venuti a conoscenza del fatto che nella prossima edizione del talent show di Rai 1 ci sarà anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Lo scoop su Serena Bortone

“La popolare conduttrice del pomeriggio di Rai Uno si prepara ad una nuova avventura catodica nel prime time…”. Queste le parole che si leggono sul portale in questione che oltre a questo scoop ha lanciato altre indiscrezioni. Nel programma in questione troveremo anche Christian De Sica come giudice e poi ancora Iva Zanicchi. Confermati ancora Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Non ritroveremo invece Arisa, che come ben sappiamo è attualmente impegnata con il programma Amici di Maria De Filippi e Caterina Balivo che è al timone di un programma su La7.

Valeria Marini nel cast, l’indiscrezione che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione

Sempre riguardo questo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, nei giorni scorsi era stata avanzata un’altra indiscrezione secondo la quale Valeria Marini sarebbe stata nel cast della prossima edizione. Visto che il regolamento prevede che i concorrenti non possano essere svelati, la sua partecipazione al programma potrebbe essere sfumata, nonostante pare sia certo che la showgirl sia stata contattata da Endemol.