I cugini di campagna al veleno contro LDA: “Maleducato”

I Cugini di campagna contro LDA, il figlio di Gigi D’Alessio per un gesto del giovane cantante. Ecco la frecciata.

LDA lo conosciamo tutti per essere il figlio di Gigi D’Alessio, il giovane che abbiamo conosciuto lo scorso anno ad Amici il programma al quale ha preso parte lo scorso anno ottenendo un grande successo. Adesso il giovane cantante è pronto a calcare il tanto ambito palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, essendo uno dei big in gara. Ad ogni modo, nonostante LDA sia molto amato, in questi giorni sembra che sia finito al centro delle critiche di un famoso gruppo musicale ovvero I Cugini di Campagna. Anche quest’ultimi prenderanno parte per la prima volta in assoluto al Festival di Sanremo e nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna sembra che si siano lasciati andare a delle dichiarazioni piuttosto importanti sul figlio di Gigi.

Festival di Sanremo, LDA tra i big in gara

I cugini di campagna, per la prima volta in assoluto nella loro carriera, parteciperanno al Festival di Sanremo come big in gara. In occasione di questa loro avventura, I Cugini di campagna hanno rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna, parlando di tanti argomenti ma soprattutto del Festival di Sanremo. Ebbene, ad un certo punto la giornalista avrebbe chiesto loro se conoscessero i giovani cantanti in gara. Ivano Michetti avrebbe risposto dicendo di aver conosciuto Ultimo e Leo Gassman.

La frecciatina di Ivano Michetti a LDA

Poi, subito dopo il cantante avrebbe approfittato per lanciare una frecciatina a LDA.“Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato…Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa…”. Insomma, parole molto dure quelle di Ivano Michetti che non ha gradito il fatto che il giovane li abbia praticamente snobbati.

Ecco come è nata la partecipazione, la prima in assoluto, dei Cugini di Campagna a Sanremo

Sulla loro partecipazione al Festival a distanza di tantissimi anni, il cantante ha fatto sapere che tutto è avvenuto grazie ad Amadeus. “Ha proposto a noi questa canzone de La Rappresentante di Lista…Io mi sono detto: ‘E’ giusto che andiamo al Festival con qualcosa di giovane’…”. Ecco come è nata la loro partecipazione al Festival di Sanremo, dopo tantissimi anni di carriera. Per loro è la prima volta in assoluto.