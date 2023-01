Teo Mammuccari, la verità dietro la lite e l’abbandono de le Iene

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari e l’addio a Le Iene, adesso spunta un retroscena inedito. Cosa è accaduto tra le parti?

Teo Mammuccari non è più il conduttore de Le Iene già da qualche giorno e non si fa altro che parlare di questo abbandono improvviso. In molti non riescono proprio a capire per quale ragione, improvvisamente si sia parlato di questo addio senza alcuna motivazione o spiegazione. E’ solo arrivato un comunicato diffuso da Mediaset che annunciava l’addio di Teo a Le Iene senza dare troppe spiegazioni al riguardo. Ma cosa c’è dietro? Solo in queste ore è spuntato un retroscena.

Teo Mammuccari, l’addio a Le Iene

Teo Mammuccari non è più al timone del programma Le Iene, che va in onda come ben sappiamo su Italia 1 ed è anche una delle trasmissioni più amate di sempre. Nei giorni scorsi è apparso un comunicato piuttosto stringato secondo cui il conduttore avrebbe lasciato il programma per nuovi progetti sempre in onda su Italia 1. Questa motivazione però non per niente convinto e molti telespettatori hanno ipotizzato che ci siano stati dei problemi non indifferenti tra Teo e Davide Parenti che hanno portato alla rottura immediata.

Fanpage lancia l’indiscrezione

A distanza di qualche giorno e dopo tante supposizioni, nelle scorse ore a tornare sull’argomento è stato il portale Fanpage.it, che ha svelato un retroscena piuttosto inedito. A quanto pare Teo avrebbe pubblicato un video che ha fatto parecchio arrabbiare Davide Parenti e ci sarebbe stata una lite piuttosto furibonda che ha portato alla rottura improvvisa.“Sarebbe nato dalla condivisione di un video sui social da parte di Teo Mammucari…Davide Parenti non avrebbe gradito e sarebbe nata una litigata…”. Queste le parole che si leggono su Fanpage.it, parlando dell’improvviso abbandono da parte del conduttore. Questo sarebbe avvenuto poco prima della diretta dell’ultima puntata, quando Belen è apparsa da sola e si pensava che tutto potesse rientrare subito dopo, ma così non è stato.

Davide Parenti e Teo, è rottura definita

“A dispetto di quanto si credesse, il problema non è rientrato”, si legge ancora su Fanpage.it.“C’è la possibilità che quello tra Mammucari e Parenti sia stato solo il collasso definitivo di un rapporto poco idilliaco…”. Insomma, la rottura tra le parti sembra essere ormai definitiva.