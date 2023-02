Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker cantano insieme per strada, cosa dicono loro i fans

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un particolare video in cui si mostra al fianco della bella Michelle Hunziker felice e sorridente mentre si diverte ad intonare, tra le vie di Milano, il celebre brano dedicato proprio all’ex moglie.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con il loro amore hanno fatto sognare milioni di persone, le stesse che ancora oggi sognano di poterli vedere di nuovo insieme come una vera e propria coppia. Ed ecco che proprio nelle scorse ore è accaduto qualcosa di cui si sta tanto parlando e che ha fatto tanto piacere ai fan dell’ex coppia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sempre molto affiatati

Si sono conosciuti tanti anni fa, si sono innamorati, sposati e hanno avuto una bellissima bambina. Purtroppo però ad un certo punto il loro amore, che tanto ha fatto sognare, è finito gettando nello sconforto tutte le persone che amavano seguirli. Stiamo proprio parlando di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che ancora oggi, a distanza di tanti anni, continuano a far sognare i fan. I due nel corso degli ultimi mesi in diverse occasioni hanno dimostrato di essere legati da un profondo affetto e sempre insieme si preparano a diventare molto presto nonni per la prima volta. La loro piccola, ma oggi grande, Aurora è infatti in attesa del suo primo figlio ed Eros e Michelle che ad oggi sono solo genitori potranno presto provare la gioia e l’emozione di diventare nonni. E proprio durante questo particolare momento della loro vita hanno regalato ai loro fan alcuni momenti di gioia mostrandosi vicini ed affiatati.

Eros e Michelle insieme per le vie di Milano

Sia Eros sia Michelle sono molto attivi sui social, e proprio il noto artista italiano nelle scorse ore ha condiviso un video in compagnia dell’ex moglie con la quale si è concesso una passeggiata per le vie di Milano. Un video molto particolare nel quale è possibile vedere due persone, probabilmente due passanti e fan, e gli stessi Eros e Michelle. Ad un certo punto Ramazzotti nel video ha iniziato a cantare una delle sue canzoni più celebri e amate ovvero Più bella cosa scritta proprio per la bellissima Michelle quando erano solo due fidanzati. Quest’ultima in un primo momento è apparsa abbastanza imbarazzata ma poco dopo si è lasciata coinvolgere.

La reazione dei fan sui social

Il video in questione è stato ricondiviso dal profilo Pipol Gossip e molti sono stati i fan dell’artista e della celebre showgirl che non hanno perso l’occasione per commentare tali bellissime immagini. Molti coloro che hanno voluto far notare la grande complicità che ancora oggi lega i due, molti altri hanno rivelato di avere la speranza che Eros e Michelle possano presto tornare ad essere una coppia ed in particolare in tanti hanno visto ancora accesa “la fiammella dell’amore”. In realtà non è possibile dire se Eros e Michelle in futuro potranno tornare ad essere una coppia oppure no, ma ciò che appare evidente è che ad unirli è un grande affetto e soprattutto una grande stima reciproca.