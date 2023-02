Sanremo 2023, perchè Amadeus ha dovuto invitare Gianni Morandi

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo 2023 è rivolto a qualsiasi tipo di pubblico e secondo molti dietro le scelte di Amadeus si nasconde una vera e propria strategia.

Al Festival di Sanremo 2023 manca sempre meno e sono sempre di più le persone che non vedono l’ora che arrivi il 7 febbraio per poter assistere alla prima puntata. Allo stesso tempo però sono molti coloro che non perdono occasione per commentare e polemizzare, e nello specifico in molti hanno commentato definendo tale edizione perfetta per tutte le età, anche se particolarmente indirizzata alle persone più grandi. Ma esattamente, per quale motivo?

Le polemiche sul Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 deve ancora iniziare ma nonostante ciò sono molte e diverse le polemiche nate nel corso degli ultimi mesi. Una di queste riguarda la scelta del cast e la decisione di Amadeus di puntare su personaggi più vicini al mondo dei giovani e altri un po’ più avanti con gli anni e quindi di conseguenza più vicini ad un pubblico adulto. A tal proposito è opportuno menzionare la presenza sul palco del Teatro Ariston, come co-conduttore, dell’amatissimo artista italiano Gianni Morandi molto seguito sui social dai giovani ma anched agli adulti. Ma non solo, ad essere presenti sul palco nel corso delle diverse serate ci saranno anche delle bellissime vallette, tra queste la celebre influencer Chiara Ferragni seguita da milioni di persone nel mondo.

Il commento di Paolo Di Paolo su Repubblica

Tra coloro che hanno commentato le scelte di Amadeus fornendo una propria personale analisi vi troviamo Paolo Di Paolo che sulle pagine di Repubblica si è espresso affermando “Mette a condurre Morandi per le eterne zie, Ferragni per le nipoti sempre online, Fagnani per i choosy del piccolo schermo; apre la questione politica su Zelensky (inserto più da Fazio che da lui) e così non manca niente”. Secondo Di Paolo quindi le scelte fatte da Amadeus per Sanremo 2023 non sarebbero casuali ma sarebbero legate ad una vera e propria strategia. Quale? Quella di interessare un pubblico più vasto.

La scelta di Mediaset

Mediaset a differenza degli altri anni ha scelto di cambiare strategia e di non sospendere le sue trasmissioni più importanti durante i giorni legati alla messa in onda del Festival di Sanremo 2023. La serata della finale infatti Amadeus e il suo Festival dovranno sfidarsi con Maria De Filippi e C’è Posta per te. L’idea è quella di offrire al pubblico la possibilità di seguire la trasmissione che più gli piace avendo quindi l’opportunità di scegliere.