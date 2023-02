Oggi è un altro giorno, Serena Bortone commette un errore, Matilde Gioli la corregge subito

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone durante l’intervista a Matilde Gioli a Oggi è un altro giorno ha commesso un errore a causa del quale l’attrice si è vista costretta ad intervenire per correggerla.

Anche ieri, martedì 31 gennaio 2023, Oggi è un altro giorno è andato in onda con un nuovo appuntamento nel corso del quale la conduttrice Serena Bortone ha avuto l’occasione di intervistare diversi ospiti, tra questi anche l’attrice Matilde Gioli che però si è trovata a dover correggere la celebre presentatrice. Ma esattamente, per quale motivo?

Matilde Gioli ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Tanti gli ospiti che puntata dopo puntata vengono intervistati da Serena Bortone nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Ed ecco che ieri è stato il turno della bellissima oltre che bravissima attrice italiana Matilde Gioli che ha colto l’occasione per rivelare alcune indiscrezioni e anticipazioni sul film “Fernanda” andato in onda nella serata di ieri. Ed è stato proprio a tal proposito che si è trovata costretta a dover correggere la conduttrice per aver detto qualcosa di sbagliato. Nello specifico Serena Bortone rivolgendosi alla Gioli ha affermato “Sei protagonista di questa nuova fiction Fernanda che parte stasera“. Parole alle quali l’attrice ha risposto precisando che Fernanda non è una fiction ma un film tv trasmesso con un solo appuntamento e quindi non a puntate.

Il commento di Matilde Gioli su Fernanda Wittgens

Matilde Gioli ha poi proseguito la sua intervista nello studio di Oggi è un altro giorno parlando proprio del film di cui è la protagonista e che racconta la storia della docente e critica d’arte Fernanda Wittgens. La Gioli nel corso del suo intervento ha definito Fernanda una grande donna che è riuscita ad essere la prima direttrice donna della pinacoteca di Brera non sono grazie al suo talento e alla passione ma anche grazie alla grande determinazione mostrata. L’attrice ha poi proseguito rivelando che durante la guerra Fernanda è anche riuscita a salvare delle opere d’arte e alcune famiglie di ebrei.

La vita privata di Matilde Gioli

La celebre attrice, protagonista anche della celebre serie televisiva Doc-Nelle tue mani al fianco dell’amatissimo Luca Argentero, ha poi parlato della sua vita privata. E nello specifico ha colto l’occasione per menzionare il fidanzato Alessandro Marcucci al quale è sentimentalmente legata da qualche anno e per il quale ha espresso solo belle parole. L’attrice però ha raccontato alla Bortone e al pubblico a casa e in studio che il fidanzato non ha mai visto un suo film. Chissà, magari ieri sera per la prima volta ha scelto di seguire la bella Matilde in Fernanda.