Antonino Spinalbese nomina Belen e poi si tappa la bocca, grande imbarazzo con i coinquilini

Antonino Spinalbese all’interno della casa più spiata d’Italia torna a nominare Belen. Cosa ha detto, salvo poi tapparsi la bocca?

Antonino Spinalbese da diversi mesi è uno dei concorrenti del Grande fratello vip e sembra che fino a poche settimane fa ne sia stato anche uno dei protagonisti principali. Sin dall’inizio, inevitabilmente si è parlato di lui e della sua storia d’amore avuta con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la piccola Luna Marì.

L’avventura di Antonino Spinalbese al Grande fratello vip

Proprio la showgirl argentina pare che non fosse proprio molto felice del fatto che il suo ex prendesse parte al programma, proprio per evitare di essere messa in mezzo a certe dinamiche, dalle quali è stata proprio lontana. Antonino però, in qualche occasione ha parlato della sua ex, svelando anche alcuni dettagli sulla loro storia d’amore. Proprio nelle ultime ore ecco che l’ex parrucchiere ha pronunciato ancora una volta Belen, salvo poi tapparsi subito la bocca. Ma cosa ha riferito?

Antonino sbaglia e fa il nome di Belen poi si tappa la bocca

Antonino Spinalbese da mesi è uno dei concorrenti del Grande fratello vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez nelle scorse ci è cascato un’altra volta ed ha fatto il nome di Belen, salvo poi tapparsi la bocca. Sembra che Antonino abbia fatto più che altro una gaffe. Scherzando con gli altri concorrenti della casa, avrebbe detto “Mi rivolgo direttamente a lui: Brad, quando fai queste cene noi vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen”. Un lapsus, visto che Antonino avrebbe fatto il nome della sua ex, piuttusto che quello di Giaele, visto che Brad è proprio il marito di quest’ultima che non ha nulla a che vedere con la showgirl argentina.

Ma per quale motivo Antonino ha commesso questo errore?

Antonino si sarebbe immediatamente reso conto della gaffe e si sarebbe così portato le mani alla bocca, riconoscendo questo errore. “Oddio, no dai non ho detto niente di grave”, avrebbe poi aggiunto. Qualcuno intanto sui social ha ripreso questa gaffe, sostenendo che forse Antonino stesse pensando alla sua ex e che per questo motivo l’abbia nominata così erroneamente. Ma come stanno le cose?