Giulia Salemi asfalta i concorrenti del GFVip “Voglio essere onesta”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi fa un bilancio della sua esperienza al Grande fratello vip come voce di Twitter. Ecco la stoccata al veleno contro alcuni gieffini.

Giulia Salemi da quest’anno fa parte del cast del Grande fratello vip, fortemente voluta da Alfonso Signorini il conduttore del reality di Canale 5. L’ex gieffina è sostanzialmente la voce di Twitter, visto che in ogni puntata non fa che leggere i vari tweet che vengono pubblicati man mano. A distanza di qualche mese dall’inizio di questa avventura all’interno del programma di Canale 5, Giulia ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, facendo un bilancio di quella che è stata questa esperienza. Ma cosa ha riferito?

Giulia Salemi, la voce di Twitter del Grande fratello parla di questa nuova avventura

Giulia Salemi, la voce di Twitter di questa edizione del Grande fratello non si aspettava di certo di essere chiamata da Alfonso Signorini per prendere parte a questo progetto così importante. La proposta del direttore del giornale Chi è arrivata come un fulmine a ciel sereno e per lei è stata davvero una grande emozione. Nel corso dell’intervista, il giornalista le ha chiesto un parare su quale concorrente le sia piaciuto di più e quale di meno.

Le parole su Oriana e Antonella Fiordelisi

“Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere”, queste le parole di Giulia.“Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana”, avrebbe detto la Salemi la quale poi si sarebbe lasciata andare ad una stoccata nei confronti di Antonella Fiordelisi.“Passa da un atteggiamento arrogante a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”. Queste le parole di Giulia che poi ha bocciato in modo piuttosto duro alcuni concorrenti tra cui Luna Onestini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.

La stoccata su Luca Onestini, Daniele e Antonino

“Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come usa e getta le persone”. Insomma, parole molto dure quelle di Giulia che ha voluto essere sempre molto schietta e sincera nel dire ciò che pensa.