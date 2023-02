La vita in diretta, interviene Iva Zanicchi “Purtroppo devo dire una cosa su Amadeus”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi in collegamento a La vita in diretta fa un annuncio “Devo dire una cosa su Amadeus”.

A La vita in diretta, il programma di Alberto Matano è intervenuta telefonicamente lei, Iva Zanicchi. Quest’ultima negli ultimi mesi è stata una delle protagoniste assolute della televisione italiana, vista la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Proprio nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, la cantante ha preso la parola, seppur in collegamento ed ha fatto un annuncio molto importante riguardo il prossimo Festival di Sanremo. Ma cosa ha riferito?

La vita in diretta, in collegamento Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, una delle cantanti più amate di sempre e protagonista assoluta del gossip degli ultimi tempi, nella giornata di ieri è intervenuta telefonicamente nel programma La vita in diretta di Amadeus. L’Aquila di Ligonchio, ad un certo punto avrebbe colto l’occasione per fare un annuncio sul prossimo Festival di Sanremo.

Iva racconta un aneddoto su Amadeus

“Purtroppo devo dire una cosa su Sanremo e Amadeus. Non avrei voluto farlo, non avrei voluto svelarlo perché sono sicura che Amadeus mi sgriderà. Ma come super ospite a Sanremo arriverò io nella serata di venerdì sera”. Queste le parole di Iva Zanicchi, che ha poi aggiunto “Non è vero, è uno scherzo”. Subito dopo, Iva tornata più seria, ha parlato di Amadeus, ed ha ricordato un aneddoto accaduto circa un anno fa.“Io sono molto grato ad Amadeus, lo scorso anno mi ha invitata a Sanremo. Mi hanno fatto una standing ovation, quest’anno invece ha preferito i maschietti. Io ho detto che potevamo fare un trio”.

L’annuncio inedito di Alberto Matano

Poi, Alberto avrebbe fatto un annuncio inaspettato, dicendo che Iva anche quest’anno sarà al Festival di Sanremo seppur in una veste diversa. “Possiamo dire che Iva a Sanremo ci sarà, la vedremo al Casinò con noi. Sarai in un luogo che è stato il palco di Sanremo, poi sarai con Serena, sarà comunque un bellissimo Sanremo insieme, evviva”. Queste le parole di Matano. Iva, in conclusione ha voluto fare un grande in bocca al lupo ad Amadeus.