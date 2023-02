Pomeriggio 5, durissimo attacco a Mara Venier, interviene Barbara D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è stata duramente criticata nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, dall’ex marito di Gina Lollobrigida.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e su questo non c’è alcun dubbio. In queste ultime ore però, sembra che la conduttrice sia stata in qualche modo criticata, all’interno del programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla di Gina Lollobrigida

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma che va in onda ogni giorno. La conduttrice ha voluto dedicare gran parte della puntata a Gina Lollobrigida e alle polemiche sorte in questi giorni dopo la morte della stessa. In questa occasione, Barbara ha intervistato l’ex marito dell’attrice, il quale sembra aver fatto delle rivelazione piuttosto scioccanti. L’uomo avrebbe attaccato duramente anche la conduttrice di Domenica in, ma per quale motivo?

L’ex marito dell’attrice contro Mara Venier

Stando a quanto riferito dall’ex marito dell’attrice, Mara Venier sarebbe “colpevole” di aver continuato ad invitare in trasmissione Gina Lollobrigida nonostante fosse stata dichiarata incapace di intendere e di volere dalla giustizia.“Non le è stato fatto un favore intervistarla in quelle condizioni…Non è stato corretto…Tu non l’hai più intervistata, invece c’è un’altra persona, che è Mara Venier, che invece l’ha intervistata tante volte…”. Poi, parlando ancora del modo in cui Mara si è comportata, avrebbe aggiunto “Terribile”. Barbara D’Urso avrebbe immediatamente preso le distanze dalle dichiarazioni di Francisco Javier Rigau. “Non amo veramente che si parli dei miei colleghi, tra l’altro Mara Venier è una mia amica…Quindi la difendo…“. Nonostante l’intervento della conduttrice, l’ex marito di Gina ha continuato a ribadire lo stesso concetto.

La vicenda dell’aborto, la rivelazione di Rigau

Ad ogni modo, la stessa Barbara avrebbe poi fatto una precisazione, dicendo “E’ stata dichiarata influenzabile, ma non incapace di intendere e di volere…”, dichiarazioni che sono state smentite “Non è così.. Era capace solo di ricordarsi la sua carriera cinematografica”. A quel punto, la conduttrice avrebbe cambiato argomento, chiedendo all’ospite alcuni chiarimenti su una faccenda piuttosto privata. “Hai detto che è rimasta incinta di te e ha perso il bambino”, avrebbe detto Barbara.“E’ stato detto tantissime volte…A me non piace parlare comunque di questa cosa personale…”, avrebbe risposto l’ex marito della Lollobrigida. La presentatrice così, avrebbe replicato dicendo “Se lei era rimasta incinta davvero spero tu avessi almeno la maggiore età“, visto che tra di loro c’era una differenza di età di circa 33 anni.