Barbara D’Urso decide di rivelare cosa mangia per restare in gran forma

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Pomeriggio 5 rivela cosa mangia per restare in forma. Ecco le parole della D’Urso.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre, la quale vanta sicuramente una grande esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. La conduttrice è sempre molto elegante e mostra una forma fisica davvero perfetta. Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che Barbara ci tiene tanto alla sua forma fisica e al suo benessere. Di questo ne ha parlato in diverse occasioni, sostenendo di dedicare tanto tempo all’esercizio fisico a all’allenamento mattutino e di seguire un regime alimentare piuttosto salutare.

Barbara D’Urso, fisico da urlo per la conduttrice di Pomeriggio 5

Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa Barbara nel corso di un suo intervento nel seminario dell’Università IULM di Milano intitolato Il benessere e l’Immagine, il ruolo dei protagonisti in tv, tenuto da Nicola Sorrentino, il medico nutrizionista che è grande amico della conduttrice e spesso ospite delle sue trasmissioni. Nel corso del suo intervento, la conduttrice ha voluto far sapere come è solita affrontare le sue giornate, a cominciare dal fatto che si alza la mattina molto presto.

Lo stile di vita sano di Barbara

Dopo essersi svegliata, Barbara beve acqua a temperatura ambiente, prende degli integratori e prepara una centrifuga di frutta e verdura. La sua alimentazione, quindi, non prevede alimenti zuccherati, ma semplicemente del pane integrale e caffè. Uno spuntino a metà mattinata e poi a pranzo preferisce il pesce alla carne. Latticini e legumi fanno parte della sua abitudine alimentare e prima di andare in onda con Pomeriggio 5, Barbara fa un altro spuntino ed un caffè.

Cosa mangia la D’Urso durante le sue giornate

“Durante la diretta brucio molte energie, perché lo stress mentale è simile a una fatica fisica, per questo mangio un’altra merenda prima di cena”, ha aggiunto la conduttrice la quale ha confessato però di cedere ogni tanto ai dolci, visto che è molto golosa. Alla sana alimentazione, la conduttrice affianca tanto movimento e nello specifico la danza classica che è stata per lei sembra una grande passione.