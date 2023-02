Albano decide di rompere il silenzio: “Cosa ha fatto Romina”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi parla di Loredana Lecciso e dell’ex moglie Romina Power, difendendo la sua attuale compagna.

Albano Carrisi torna a parlare della sua vita privata ed anche di Romina Power. In occasione del ritorno sul palco dell’Ariston come ospite, Albano Carrisi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Novella 2000. Al suo fianco ci saranno Gianni Morandi e Massimo Ranieri e sarà di certo un grande ritorno sul palco dell’Ariston per il cantante di Cellino San Marco. Ma cosa ha rivelato nel corso dell’intervista?

Albano Carrisi in attesa del ritorno al Festival di Sanremo rilascia un’importante intervista

Albano Carrisi torna a parlare in occasione del suo ritorno sul palco dell’Ariston. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000 svelando le sensazioni provate in vista del ritorno al Festival di Sanremo. La giornalista però avrebbe anche fatto qualche domanda sulla sua vita privata, sottolineando come nella sua vita ci siano state due donne importanti. Una di queste, Romina è stata sempre ben accolta dal pubblico, l’altra invece ha dovuto lottare un pò prima di essere “accettata”. La giornalista avrebbe chiesto “C’è qualcosa che vorrebbe chiarire?”.

Il cantante di Cellino San Marco parla di Loredana Lecciso e Romina Power

Ebbene, ovviamente il cantante non ha potuto far altro che schierarsi dalla parte della Lecciso, la sua attuale compagna, sostenendo che quest’ultima non ha tolto nulla all’ex moglie.“Non ha mai sottratto nulla a Romina che se ne era già andata quasi 10 anni prima…”, queste le parole di Albano. Quest’ultimo ha espresso delle bellissime parole nei confronti della Lecciso, confessando come sia arrivata in un momento molto difficile della sua vita, portando finalmente il sole. Il compagno di Loredana Lecciso ha poi fatto una precisazione sulla fine della storia con Romina, facendo intendere che è stata lei a prendere la decisione. “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece…”.

Albano commenta l’intervento del Presidente dell’Ucraina

Proprio riguardo il Festival di Sanremo, proprio in questi giorni sono scoppiate delle critiche davvero molto forti per l’intervento del Presidente dell’Ucraina durante la finale. Secondo Albano sarà sicuramente un momento molto importante e la speranza è che possa lanciare un messaggio di pace.“Sarà importante il suo intervento e mi auguro che la sua presenza sia un’invocazione alla pace…”. Queste le parole di Albano.