Teo Mammuccari, Belen diretta dice cosa pensa di lui

Teo Mammuccari e l’addio a Le Iene. Belen lo saluta in diretta durante l’ultima puntata e lui replica su Instagram.

Teo Mammuccari non è più un conduttore de Le Iene e proprio sull’abbandono dello stesso al programma di Parenti si è venuto a creare un vero e proprio caos. Nessun sa esattamente cosa sia accaduto tra il conduttore e Davide Parenti, ma una cosa è certa, qualcosa di grave deve essere successa. Improvvisamente, infatti, senza nessun preavviso Teo Mammuccari ha lasciato la conduzione del programma, lasciando Belen Rodriguez praticamente da sola. Tanto silenzio su questa vicenda, ancora avvolta nel mistero. Nella serata di martedì è andata in onda l’ennesima puntata de Le iene e Belen in apertura ha salutato il conduttore. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Teo Mammuccari e l’addio a Le Iene

Teo Mammuccari non sarà più il conduttore de Le Iene, dopo il comunicato diffuso da Mediaset nei giorni scorsi. Nella serata di martedì 31 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata del programma di Italia 1 e Belen Rodriguez in apertura, ha salutato Teo Mammuccari che di certo non tornerà più alla conduzione di questo programma. Su questo addio ci sono state tante chiacchiere, qualcuno avrebbe ipotizzato che tra Teo e Davide Parenti ci sia stata una lite piuttosto furibonda.

Belen lo saluta e lui replica su Instagram

La versione ufficiale però è che sarebbero sopraggiunti degli impegni per Teo che lo hanno portato ad abbandonare la conduzione del programma.«Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci». Questo il saluto di Belen, che certamente è molto legata a Teo anche perchè pare che sia stato proprio lui a volerla al suo fianco in questo programma.

Ma cosa è accaduto tra le due parti?

Teo avrebbe replicato, postando sul suo profilo Instagram il video di Belen che lo saluta in puntata, scrivendo “Grazie…con il cuore”. Non possiamo avere certezza di quello che sia accaduto tra le due parti, magari con il tempo la verità verrà fuori. Teo continuerà a lavorare in Mediaset comunque, e su questo non c’è alcun dubbio.