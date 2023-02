Sanremo 2023, Mauro Corona asfalta Amadeus: “Non mi è simpatico, ecco cosa è”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ha commentato il Festival di Sanremo 2023 e ha utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti dei conduttori.

Chi ha avuto modo di conoscere e seguire in televisione lo scrittore e opinionista Mauro Corona saprà molto bene che quest’ultimo non ha mai alcun timore di esprimere il suo pensiero relativo a fatti e persone. Anche se questo significa talvolta utilizzare delle parole abbastanza dure. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando delle parole espresse sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, e di preciso sui suoi conduttori. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Il commento di Mauro Corona sul Festival di Sanremo 2023

Manca ormai davvero molto poco al 7 febbraio 2023, giorno in cui su Rai 1 avrà inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo. Molti coloro che nel corso delle ultime settimane hanno espresso il proprio parere utilizzando in alcuni casi anche delle parole abbastanza dure. Ed è questo il caso dello scrittore Mauro Corona che ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca ha rivelato di non gradire particolarmente la celebre kermesse musicale definendola addirittura noiosa. Ma le parole più dure sono state quelle espresse nei confronti dei conduttori, anche se ha prestato ben molta attenzione a non citarne uno nello specifico.

Le parole dello scrittore

Di preciso Mauro Corona ha rivelato di aver seguito con molto piacere, nel corso delle precedenti edizioni, l’artista Achille Lauro a proposito del quale ha utilizzato espressioni come “matto di talento e fuori dagli schemi”. A proposito dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo ecco che però Mauro Corona ha rivelato che probabilmente non lo guarderà. Il motivo? “Mi annoio, mi stanco. Poi dipende anche dal conduttore, sa? Se ci fosse un conduttore che mi è simpatico, allora magari sto lì a sentire le battute. Ma con questi finti perbenisti… Girerò qualche volta”. Molti si sono quindi domandati a chi fossero rivolte le sue parole dato che oltre ad Amadeus ci saranno sul palco anche Gianni Morandi e quattro bellissime vallette. Ovvero Francesca Fagnani, Chiara Francini, Paola Egonu e l’amatissima ma anche tanto discussa Chiara Ferragni.

Il commento di Amadeus sul videomessaggio di Zelensky

Intanto giorno dopo giorno nuove polemiche interessano il Festival di Sanremo 2023. E a tal proposito ecco che Amadeus è intervenuto cercando di spiegare il motivo della scelta di mandare in onda nel corso della serata finale del Festival un videomessaggio registrato da Volodymyr Zelensky. A tal proposito il conduttore ha voluto chiarire che altro non sarà che un messaggio di pace e ha precisato che le guerre sono tutte molto brutte e non bisogna dimenticarlo. Il videomessaggio in questione verrà trasmesso in seguito all’esibizione dei 28 artisti in gara.