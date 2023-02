Boomerissima, Flavio Insinna polemica su Ballando con le stelle, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna nel corso dell’ultima puntata di Boomerissima ha commentato la finale di Ballando con le stelle rivelando che a meritare la vittoria era Alessandro Egger.

Settimana dopo settimana sono veramente moltissime le persone che amano seguire Boomerissima, ovvero il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. Ed ecco che proprio nel corso dell’ultima puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una nuova polemica lanciata da uno degli ospiti presenti in studio ovvero il conduttore televisivo Flavio Insinna. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La polemica di Flavio Insinna a Boomerissima

Boomerissima è un nuovo programma Rai ormai entrato nel cuore di milioni di telespettatori all’interno del quale la conduttrice tramite i suoi ospiti offre al pubblico la possibilità di rivivere le mode ma anche le cronache legate agli incredibili e indimenticabili anni 70, 80, 90 ma anche agli anni 2000 il tutto cercando di metterli a confronto con quello che è il presente. Ed ecco che proprio nel corso dell’ultima puntata nella squadra dei boomers era presente tra gli altri anche il conduttore televisivo italiano Flavio Insinna che approfittando della presenza, tra i millenials, di Alessandro Egger ha colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle e soprattutto sulla sua mancata vittoria.

Il commento del conduttore

Nello specifico Flavio Insinna ha commentato quanto accaduto a Ballando con le Stelle rivelando che secondo lui proprio Alessandro Egger meritava la vittoria. “Vogliamo fare anche una polemica così? Per me Ballando doveva vincerlo lui. Perché la polemica fa stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando!”, queste esattamente le parole espresse dal conduttore. Anche Insinna quindi non sembrerebbe aver gradito la vittoria di Luisella Costamagna molto contestata dal pubblico e da uno dei componenti della giuria ovvero Selvaggia Lucarelli.

La presenza di Flavio Insinna a Ballando con le stelle

Flavio Insinna conosce molto bene il programma condotto da Milly Carlucci, e quindi Ballando con le stelle, in quanto proprio alcuni anni fa ha avuto la fortuna di poter partecipare, anche se solo per una notte. Tutto è accaduto esattamente nel 2019 quando Insinna si è esibito sul palco del noto show di Rai 1 insieme a Nathalie Guetta. E nello specifico in tale occasione si è esibito in un bellissimo valzer sulle note di uno dei brani più amati di Renato Zero ovvero Il Carrozzone.