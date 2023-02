Boomerissima, Mia Facchinetti fa una sorpresa alla mamma Alessia, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Boomerissima andata in onda lo scorso lunedì la conduttrice Alessia Marcuzzi ha ricevuto un bellissimo video a sorpresa dalla figlia Mia Facchinetti.

Lo scorso lunedì 30 gennaio 2023 è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata di Boomerissima ovvero il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Nel corso di tale puntata l’amatissima presentatrice ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della figlia Mia che è riuscita a farsi amare dai telespettatori.

Grande sorpresa per Alessia Marcuzzi dalla figlia Mia

Alessia Marcuzzi è tornata in televisione con il programma di Rai 2 Boomerissima con il quale sta riscuotendo un grandissimo successo. Ed ecco che proprio nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 30 gennaio la celebre conduttrice ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della figlia Mia nata dall’amore con Francesco Facchinetti. Chi segue mamma e papà sui social avrà sicuramente avuto modo di conoscere e vedere la bella Mia in diversi video e fotografie, ma nessuno l’aveva mai vista in televisione fino allo scorso lunedì quando a grande sorpresa ha inviato un video a mamma Alessia che è apparsa davvero molto sorpresa.

Il video che ha spiazzato la conduttrice

Oltre che la sua bellezza la piccola Mia con il video mandato a mamma Alessia ha mostrato a tutti i telespettatori la sua ironia e simpatia. Infatti nel video in questione è intervenuta salutando prima la sua mamma e poi le due squadre ovvero i boomer e i Millenial. Mia poi ha proseguito il video rendendosi protagonista di una simpaticissima imitazione della sua mamma. Imitazione che ha davvero tanto divertito i presenti ma anche il pubblico a casa. E molti sono stati coloro che sui social hanno commentato esprimendo delle bellissime parole per la dodicenne e affermando che è proprio una piccola Alessia. Mia Facchinetti si è rivolta al pubblico rivelando di avere il desiderio di raccontare una cosa della sua mamma, e ha proseguito affermando “Ora la vedete tutta ordinata, fresca come una rosa. Non la vedete quando torna a casa dalle prove dei balletti. Ora vi faccio vedere”. Ha poi continuato imitando proprio Alessia Marcuzzi al suo ritorno a casa ottenendo un grandissimo applauso da parte del pubblico.

La reazione di Alessia Marcuzzi: “Non ci credo”

Il video in questione ha sorpreso, o meglio spiazzato, la bella Alessia che ha commentato affermando “Non ci credo, mi ha fatto una sorpresa pazzesca“. La conduttrice ha poi aggiunto di trovare strano tutto questo in quanto non è mai accaduto prima. Alessia Marcuzzi è apparsa davvero tanto emozionata e ha rivelato di sentirsi davvero molto felice per la bellissima sorpresa ricevuta.