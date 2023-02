Karina Cascella si mostra dopo la blefaroplastica “Cosa non riuscivo più ad accettare”, il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella si sottopone ad un intervento di blefaroplastica e si mostra con i cerotti sugli occhi. Molti follower le riservano delle critiche.

Karina Cascella nei giorni scorsi si è sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per modificare il suo sguardo, che da tempo non amava più. Ebbene, l’ex opinionista di Uomini e Donne all’età di 43 anni sui social ha voluto documentare questo intervento, condividendo questa esperienza con i suoi follower, per poter essere d’aiuto magari a coloro che vorrebbero sottoporsi alla stessa operazione. Ma cosa ha detto Karina parlando ai suoi follower?

Karina Cascella si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica

Karina Cascella, oggi 43enne e molto attiva sui social, alcuni giorni fa ha deciso di rivolgersi ad un chirurgo estetico per modificare il suo sguardo. Sui social, ha così condiviso questa esperienza pubblicando le foto che la mostrano con i cerotti attorno agli occhi subito dopo l’intervento. Sembra che non tutti però abbiano condiviso questa scelta di Karina di ricorrere alla chirurgia per modificare il suo aspetto fisico. Per questo motivo, sono arrivate per lei anche tantissime critiche.

L’ex opinionista si mostra dopo l’intervento di “blefaroplastica”

“Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”, questo quanto scritto nel dettaglio da una follower. Karina ha voluto replicare alla follower ribadendo il concetto di aver fatto questa scelta e che non deve giustificarsi con nessuno. “No, io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del m io chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”, ha detto Karina.

Le critiche ricevute da Karina

L’ex opinionista del programma di Maria De Filippi però, sarebbe andata avanti con il suo sfogo. “Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”. Insomma, Karina ha voluto parlare con i suoi follower con la massima sincerità e schiettezza.