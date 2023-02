Ilary Blasi e Francesco arriva la pace, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero essere in procinto di una separazione consensuale. La soluzione potrebbe essere arrivata grazie a Bastian Muller, il compagno di Ilary.

Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero in qualche modo aver appianato i loro dissapori, dopo le tensioni e gli scontri avuti nei mesi passati per via della separazione. Secondo alcune indiscrezioni, i rapporti tra i due ex sarebbero migliorati in quest’ultimo periodo proprio grazie al nuovo compagno della conduttrice, ovvero Bastian Muller. Si dice che Ilary sia molto innamorata dell’imprenditore e che per questo motivo abbia soltanto un obiettivo adesso, chiudere con il passato. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Ilary Blasi e Francesco Totti verso la pace

Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero aver appianato le loro divergenze. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Il Corriere della sera, gli ex coniugi che torneranno in tribunale a marzo, avrebbero deciso di rendere meno dolorosa questa guerra. Proprio in virtù di questo, potrebbe esserci la possibilità di una separazione consensuale. Ma non finisce qui, visto che in questi giorni i due avrebbero ripreso a parlarsi ed anche con i giusti toni. In questa situazione di pace, sembra che un ruolo molto importante lo abbia avuto Bastian Muller, il fidanzato della conduttrice e di cui Ilary sembra essere molto innamorata.

Toni distesi e separazione consensuale grazie a Bastian Muller

“Ilary vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca”. Questo quanto si legge sul giornalista. Ilary del resto ha già presentato Bastian ai suoi amici, alla sua famiglia e insieme da diversi giorni si trovano in montagna in Trentino. La Blasi è pronta a tornare in tv tra pochi mesi, al timone de L’Isola dei famosi, il reality che condurrà per il terzo anno consecutivo. Ilary non ha ancora pubblicato una foto di coppia, ma qualche riferimento al fatto che si trovasse in compagnia del nuovo compagno. La conduttrice è sicuramente molto felice e serena finalmente, dopo un periodo piuttosto turbolento.

Francesco e Noemi Bocchi in crisi?

In questi giorni si sta parlando di una possibile crisi tra Totti e Noemi, invece. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore soltanto qualche mese fa e adesso si parla di possibile crisi. In realtà però i due sono molto innamorati e non c’è nessuna crisi in corso.