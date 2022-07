Ilary e Francesco Totti, il clima tra i due è rovente

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere proprio ai ferri corti. I due non hanno svelato ancora i motivi che li hanno portati alla separazione. La conduttrice potrebbe parlare presto in tv.

Si continua a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e della loro separazione. Ormai è da diverse settimane che non si fa altro che parlare proprio di questo argomento che pare sia al centro del gossip italiano in questa estate 2022. Subito dopo l’annuncio della separazione, Ilary è volata in Tanzania raggiungendo la sorella Silvia insieme ai suoi bambini. Francesco invece è rimasto a Roma ed in questi giorni sono circolate davvero tante voci. Nello specifico si è parlato di un possibile stravolgimento della vita di Francesco Totti, il quale sarebbe stato pizzicato insieme a colei che si dice sia la sua nuova fiamma. Stiamo parlando di Noemi Bocchi. I due sono stati pizzicati da Chi Magazine e ciò avrebbe fatto infuriare Ilary Blasi. Si è anche parlato di un ipotetico fidanzato della nota conduttrice ma al momento non sembra esserci alcuna prova del fatto che Ilary possa avere un altro uomo al suo fianco. Insomma in queste settimane sono stati tanti i retroscena circa questa separazione, alcuni di questi più attendibili altri molto meno. Ad oggi, però, si tratta soltanto di indiscrezioni visto che ne Totti e Ilary hanno comunque parlato pubblicamente e forse questo silenzio potrà essere rotto a breve.

Ilary Blasi e Francesco Totti, emergono nuove indiscrezioni su questa separazione

In queste ultime ore si sta diffondendo una notizia secondo cui Ilary Blasi potrebbe finalmente rompere il silenzio e raccontare che cosa è veramente accaduto con Francesco Totti. Si dice che Ilary Blasi parteciperà ad una puntata di Verissimo ovvero il programma condotto da Silvia Toffanin. Questo è nello specifico quanto si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Del resto Ilary Blasi lo scorso inverno ha parlato soltanto durante una puntata di Verissimo dove pare fosse intervenuta per smentire le voci della crisi matrimoniale con Francesco Totti. Sulla base di questo, si ipotizza che anche in questo caso Ilary desideri dire tutta la verità soltanto nel salotto di Silvia Toffanin che è una sua grande amica.

Ilary Blasi potrebbe rompere il silenzio nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

Per quanto riguarda Francesco Totti, invece già sembra meno probabile che possa prendere parte ad un programma televisivo per raccontare la sua verità. L’ex capitano della Roma Però potrebbe affidarsi ad un quotidiano nazionale per raccontare che cosa è accaduto con l’ex moglie. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary , sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Sarebbero queste le parole che in Francesco avrebbe confidato al suo amico Alex Nuccetelli.

Che rapporto c’è ad oggi tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma?

“I rapporti con Ilary sono ai minimi termini e non aiuta l’atteggiamento vagamente strafottente di lei, che resta in perpetua vacanza, mentre gli avvocati Alessandro Simeone e Antonio Conte attendono di potere avviare la pratica di separazione. Scoprire che la moglie non ancora ex avrebbe assoldato un investigatore privato per pedinarlo e soprattutto vedere coinvolta addirittura la piccola Isabel nel ruolo di involontaria spia dei suoi tradimenti, lo ha letteralmente fatto infuriare, tanto che sarebbe pronto a sfogare pubblicamente la sua rabbia”. Questo quanto si legge nello specifico sul noto settimanale, ma ovviamente si tratta pur sempre di indiscrezioni.