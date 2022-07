Antonella Clerici scambiata per Liciò Colò, gaffe incredibile, momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore e giornalista David Parenzo pare che nel corso dell’ultima puntata di In onda abbia commesso una gaffe che ha dell’incredibile. Ha scambiato Antonella Clerici per Licia Colò.

Imbarazzante gaffe quella che è stata commessa da David Parenzo il quale ha scambiato due note conduttrici. Nello specifico il tutto sembra che sia accaduto nel corso della puntata di In onda il programma che va in onda su La7. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì 29 luglio 2022 pare che sul finire il conduttore ovvero il giornalista David Parenzo, pare che abbia sbagliato a pronunciare il nome della conduttrice, scambiando quindi Antonella Clerici per Licia Colò. Inevitabilmente questo scambio non è passato inosservato e sono stati in tanti a sottolineare sui social il fatto che il conduttore avesse fatto questo errore.

David Parenzo fa una gaffe molto imbarazzante a In Onda su La7

Una gaffe piuttosto imbarazzante quella commessa da Davide Parenti nel corso della puntata di In onda che è stata trasmessa lo scorso venerdì 29 luglio 2022. Ad un certo punto sul finire della puntata Il giornalista David Parenzo parlando a di una trasmissione condotta da Licia Colò pare che abbia fatto un errore scambiando quest’ultima per Antonella Clerici.

Le parole del conduttore non passano inosservate, gli ospiti però non proferiscono parola

“Ora diamo la linea a Eden, paradiso terrestre, ne abbiamo davvero bisogno. Conduce Antonella Clerici”. Sono state queste le parole dichiarate dal noto giornalista che si è confuso ed ha commesso quindi questa gaffe che di certo non è passata inosservata. Tutti i presenti in studio pare che si siano resi conto della gaffe commessa dal conduttore ma pare che nessuno sia intervenuto nella speranza forse che tutto potesse passare inosservato. Il video di questa gaffe è stato però pubblicato poi da Tv Blog sulla pagina Instagram ed ha fatto inevitabilmente il giro del web.

Il conduttore scambia Licia Colò per Antonella Clerici, grave errore

Ovviamente il programma in questione ovvero Eden sarà condotto da Licia Colò e non da Antonella Clerici che nella prossima stagione televisiva continuerà a lavorare in RAI così come fa da circa 25 anni. Questa gaffe al momento non è stata commentata né da Licia Colò né tanto meno da Antonella Clerici e molto probabilmente nessuno di loro lo farà.