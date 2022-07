Chiara Ferragni e Fedez, cosa ha pensato lei quando lo ha visto per la prima volta

0 SHARES Condividi Tweet

Inaspettatamente è arrivata la rivelazione di Chiara Ferragni su Fedez. L’imprenditrice digitale racconta cosa ha provato dopo averlo visto per la prima volta.

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più amate degli ultimi tempi. Proprio lei l’imprenditrice digitale più famosa al mondo pare che in questi giorni abbia fatto una confessione davvero molto importante. La moglie di Fedez ha parlato di alcuni momenti specifici della sua vita. Nello specifico pare che Chiara abbia parlato del periodo antecedente all’inizio della storia d’amore con il noto rapper e prima della nascita dei suoi figli leone e Vittoria. Che abbiamo trovato un motivo per cui ha deciso di chiamare i tuoi figli con questi nomi e lo ha fatto anche pubblicato un video su Tik Tok dance annunciando quindi la volontà di voler condividere qualcosa di intimo e di privata con i suoi follower.

Chiara Ferragni, la confessione della moglie di Fedez

Ebbene, nelle scorse ore Chiara Ferragni pare che abbia voluto raccontare qualcosa di molto intimo e privato ai suoi follower e lo ha fatto pubblicando un video su tiktok. Pare che abbia per la prima volta parlato di quelle che sono state le sue emozioni ed i suoi pensieri quando ha visto per la prima volta una fotografia di Fedez. Pare che prima di conoscerlo personalmente, Chiara racconta di aver visto una foto di Fedez sulla copertina di Rolling Stone durante un viaggio di ritorno in Italia visto che all’epoca abitava a Los Angeles città dove ha vissuto esattamente dal 2013 fino al 2018. Pare che in copertina, dunque ci fosse proprio lui Fedez con la scritta”La rivelazione”.

Cosa ha pensato la prima volta che ha visto Federico

“Buon per lui, mi sembra proprio un figo!”. Questo quanto raccontato da Chiara. Ovviamente tutto ciò è accaduto prima che i due si incontrassero e si mettessero insieme. “Questa copertina che adesso, non so perché abbiamo messo in bagno, è la prima foto che io ho mai visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori e tornando verso l’aeroporto ho visto questa cover di Rolling Stone di ottobre 2014, quando vivevo da circa un anno a Los Angeles, e ho detto:”Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero” e invece era Fede.” Queste ancora le parole di Chiara che ha così voluto condividere con i suoi follower un momento così tanto importante.

Come è iniziata la bellissima storia d’amore tra Fede e Chiara

Oggi l’imprenditrice digitale racconta di essere molto affezionata a questa fotografia, che ha riposto in bagno. I due si sono conosciuti dopo un po’ di tempo e stanno insieme ormai del 2016. Il loro primo incontro pare sia avvenuto nel mese di dicembre 2015 quando hanno preso parte ad un pranzo di Natale di alcuni amici in comune. Pare che entrambi fossero già fidanzati ma si è subito capito che è tra i due ci fosse un feeling particolare. Il loro primo incontro è avvenuto esattamente nel mese di settembre del 2016 ed un mese dopo hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Il 16 maggio 2017 è avvenuta la proposta di matrimonio da parte del noto cantante durante un concerto che si è tenuto all’Arena di Verona. Si sono sposati nel 2018 a Noto nel mese di settembre e pare fosse presente il loro primogenito Leone nato all’incirca 5 mesi prima. Nel 2021 è nata poi la secondogenita Vittoria.