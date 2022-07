Francesco Totti: “A Ilary ho dato tutto quello che potevo. Come mi sento ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni al suo amico Alex Nuccetelli in questi giorni. Pare che Francesco abbia aperto il suo cuore. “A Ilary ho dato tutto quello che potevo”:

Continuano ad esserci colpi di scena in questa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ormai ad inizio mese e da diverse settimane hanno annunciato questa separazione eppure non si fa altro che parlare della rottura della coppia più amata di sempre. Dopo aver diffuso il comunicato ufficiale pare che i due si siano letteralmente chiusi nel silenzio più assoluto ed è per questo che continuano ad esserci diverse indiscrezioni al riguardo. Si è parlato di tradimenti soprattutto da parte di Francesco Totti ai danni della moglie Ilary Blasi ma anche a quest’ultimo sono stati attribuiti diversi flirt senza però esserci alcuna prova. Ebbene, in queste ultime ore sarebbero arrivati altre indiscrezioni circa questa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ultima indiscrezione sarebbe stata diffusa dal settimanale Chi ovvero quello diretto da Alfonso Signorini. Ma cosa è stato svelato ancora?

Francesco Totti e Ilary Blasi, è ancora mistero sulla separazione

Secondo una indiscrezione che è stata lanciata dal settimanale Chi ovvero quello diretto da Alfonso Signorini pare che Ilary Blasi sia venuta a conoscenza del tradimento di Francesco Totti proprio da parte della piccola Isabel. Quest’ultima è la figlia della coppia che oggi ha 5 anni e sarebbe stata proprio lei a raccontare alla madre di aver visto e conosciuto alcuni nuovi amici ovvero i figli proprio di Noemi Bocchi colei che si dice sia la nuova presunta compagna di Francesco Totti.

Isabel avrebbe raccontato alla sua mamma di Noemi, da li Ilary assolda l’investigatore

A quel punto, la conduttrice sarebbe rimasta piuttosto sconvolta da queste parole e piuttosto sospettosa avrebbe chiamato un investigatore per cercare di arrivare alla verità e capire se effettivamente Francesco la tradisse. Questo fa capire quindi che la responsabilità di questa separazione sia da addebitare soltanto all’ ex capitano della Roma. Sulla base di queste indiscrezioni però Francesco Totti pare che sia andato proprio su tutte le furie e avrebbe annunciato di voler parlare pubblicamente per raccontare quella che è la sua versione dei fatti.

Le dichiarazioni di Francesco al suo amico Alex Nuccetelli

Intanto sono arrivate anche altre indiscrezioni riguardo alcune dichiarazioni che Francesco avrebbe rilasciato al suo amico di sempre Alex Nuccetelli. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Queste le parole che Francesco Totti avrebbe riferito ad Alex Nuccetelli.