Dayane Mello al veleno contro Giulia De Lellis “Pessimo esempio”

Dayane Mello ha attaccato Giulia De Lellis e lo ha fatto pubblicamente sui social dicendo di lei che è un “Pessimo esempio”.

Dayane Mello è tornata a parlare pubblicamente scagliandosi contro una delle influencer più amate degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Giulia De Lellis l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e nota influencer con milioni di seguaci che la seguono con stima e affetto sui social network. È da circa un anno che in realtà circolano alcune voci su questa ipotetica antipatia che ci sarebbe tra Dayane Mello e Giulia De Lellis. Sarebbe in realtà la prima ad avercela con l’ex corteggiatrice e proprio in queste ultime ore la modella brasiliana pare che pubblicamente si sia scagliata contro la De Lellis. Tutto potrebbe essere ricondotto al fatto che sostanzialmente la De Lellis è l’attuale fidanzata dell’ex di Diane Mello. La storia tra i due pare sia finita anche nel peggiore dei modi e di questo ne ha parlato la stessa nel corso di un intervento degli ultimi tempi.

Dayane Mello e Giulia De Lellis, è scontro tra le due

Dayane Mello in questi ultimi giorni pare che si sia scagliata contro Giulia De Lellis. È da un po’ di tempo che si parla di una ipotetica antipatia tra le due e il tutto potrebbe essere riconducibile al fatto che attualmente l’influencer è fidanzata con Carlo Beretta che altro non è che l’ex di della modella brasiliana. “Lui è una persona che mi diceva che mi amava 15 volte al giorno e mi ha lasciata per messaggio. Non ha avuto il coraggio di fare un confronto e guardarmi negli occhi“. Questo quanto dichiarato da Dayane Mello nelle scorse ore parlando proprio del suo ex fidanzato.

Il post di Giulia De Lellis

Intanto la De Lellis nelle scorse ore pare che abbia pubblicata tre fotografie su Instagram dove in una è apparsa con il trucco una al naturale e un’altra che risale a circa 2 anni fa quando purtroppo soffriva di acne. “1. Ieri sera (Makeup) 2. Poco fa (senza Makeup) 3. Neanche due anni fa. Posso essere felice dei progressi della mia pelle? Sì. E voglio condividerli con voi. Non ho molte foto di me in quel periodo. Non mi sentivo a mio agio, quelle che ho le modificavo con ogni tipo di filtro, levigavo le infiammazioni ecc. Insomma, non è stato semplice per me uscire allo scoperto, ma questo lo sapete già. Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo!Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. E se non vi riuscite a vedervi bell* è normale. Se non vi riuscite a toccarvi i perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi. Perché vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi… Vedersi meravigliosi ecc ecc…

e si è vero pure questo ma. Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. E sappiate che quel tutt’altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo! Quindi accettatevi si, ma se in qualsiasi momento della vostra vita non ci riuscite: è NORMALE. Forse prima di accettare se stessi bisognerebbe accettare questo senza prenderci in giro”.Questo il post di Giulia che ha scritto nella didascalia che accompagna le foto di cui abbiamo parlato in precedenza.

L’attacco della modella brasiliana

Prendendo come spunto questo post della De Lellis sembra che Dayane Mello non abbia perso occasione per scagliarsi contro di lei. “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio“. Questo l’affondo di Dayane Mello.