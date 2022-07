Tiberio Timperi diretto, cosa vorrebbe ci fosse in Rai

0 SHARES Condividi Tweet

La confessione inaspettata di Tiberio Timperi parlando della televisione italiana e di cosa manca. Poi il noto conduttore avanza una proposta.

Tiberio Timperi è un noto conduttore il quale ha lavorato in questi ultimi anni in RAI conducendo diversi programmi di grande successo. Ad ogni modo, sembra proprio in questi ultimi giorni il noto conduttore abbia rilasciato una intervista molto interessante a Nuovo TV che sarà in edicola a partire dal prossimo martedì. Ebbene, sembra che nel corso di questa intervista il noto conduttore abbia parlato di tanti temi e aspetti non soltanto della sua vita privata ma anche della sua professione. Nello specifico il conduttore pare che abbia espresso il suo personale parere dicendo che ad oggi in televisione purtroppo ci sono davvero poche idee e per questo ha avanzato una proposta.Ma di che cosa si tratta?

Tiberio Timperi, il conduttore rilascia un’intervista molto interessante

Tiberio Timperi lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore il quale in questi anni ha sicuramente ha ottenuto un grande successo con le trasmissioni da lui condotte e andata in onda perlopiù sui principali canali Rai. Durante la stagione invernale insieme a Monica Setta e ad Ingrid Muccitelli ogni sabato e domenica ha condotto un programma andato in onda sui canali Rai. Nei giorni scorsi il conduttore pare che abbia rilasciato una intervista parlando per lo più di tanti temi ed esprimendo un suo parere.

La proposta del conduttore

Tiberio Timperi avrebbe sottolineato come a suo modo di vedere ad oggi la televisione sia prima di nuove idee e pare che a questo punto abbia avanzato una proposta. “Mancano le idee ma anche gli interlocutori ai quali proporle. Sarebbe bello avere una stanza in Rai in cui riunirsi tutti una volta a settimana per tirare fuori qualcosa di nuovo“. Queste le parole del noto conduttore il quale ha aggiunto che secondo lui sarebbe meglio proporre delle nuove idee piuttosto che acquistare dei format da produzioni esterne.

Il format che gli piacerebbe condurre

Poi il conduttore avrebbe ancora aggiunto che a suo modo di vedere sarebbe il caso di sperimentare questi nuovi Format su un canale digitale. “In quale programma ti piacerebbe cimentarti?”, questa la domanda posta dal giornalista al quale il conduttore sembra non aver avuto alcuna remora nel confessare che gli piacerebbe sicuramente Striscia la Notizia. Ma a questo riguardo il conduttore sembra abbia anche ricordato di avere in passato lavorato con artisti di un certo calibro del mondo dello spettacolo e della televisione come Maurizio Costanzo, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno e Michele Guardì ma di non aver mai avuto a che fare proprio con Antonio Ricci. “Mi piace come ragionano lui e la sua squadra”. Questa ancora la confessione del conduttore.