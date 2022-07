Lorella Cuccarini svela cosa le succede quando sta con i suoi figli

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ha deciso di mostrare per la prima volta la sua famiglia e lo ha fatto nella copertina del settimanale Gente.

Lorella Cuccarini è una nota conduttrice televisiva la quale da circa 2 anni a questa parte è presente nel cast di Amici di Maria De Filippi. Ad ogni modo, la showgirl vanta un’esperienza nel mondo della televisione davvero di grande successo e diversi sono i programmi ai quali ha preso parte proprio come conduttrice ed anche come ospite. Se da un punto di vista professionale conosciamo tanto, anche della sua vita privata sappiamo che Lorella è mamma di ben quattro figli. È stata da sempre molto riservata ma proprio in questi giorni pare che per la prima volta la Cuccarini abbia voluto concedere una copertina insieme ai suoi figli e lo ha fatto per la rivista Gente. Ma chi sono i figli di Lorella e cosa sappiamo di loro?

Lorella Cuccarini presenta la sua famiglia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Lorella Cuccarini per la prima volta si è concessa una copertina per il giornale Gente, dove è apparsa insieme ai suoi figli. Lorella, oggi 57enne ha avuto 4 figli, ovvero Sara che è la più grande ed ha 27 anni. A seguire poi Giovanni che di anni ne ha 26 e infine i gemelli Giorgio e Chiara che hanno 22 anni nati tutti dalla splendida relazione con il marito Silvio Capitta. I due si sono sposati ben 31 anni fa e pare che la loro storia d’amore vada sempre a gonfie vele.

Chi sono i figli della showgirl



Nel corso dell’intervista che Lorella ha concesso a Gente, pare che abbia voluto parlare del suo rapporto con i figli, dicendo “Insieme a loro torno ragazza”. Questo quanto dichiarato dalla professoressa di Amici. “Sara ha quasi 28 anni (li compirà il 4 agosto, ndr), è molto esigente tenace, precisa, riservata ma curiosa, ha mille interessi. Mi ritrovo molto in lei quando avevo la sua età. Ha studiato Hospitality management all’università, ma forse non è quella la sua strada. Ha lavorato con il padre nel backstage delle trasmissioni tv: è bravissima nella programmazione. Giovanni ha 26 anni: è un leader, socievole, empatico, ha studiato in una facoltà che mixa Economia e Filosofia, ha fatto un master, si cimenta in tante cose e sogna di creare, lavorare in proprio”. Queste le parole di Lorella, che ha così raccontato chi sono i suoi figli e cosa fanno oggi che sono già ragazzi maturi e pronti a fare carriera.



La famiglia di origine di Lorella

In diverse occasioni già la ballerina e showgirl pare avesse detto di essere molto orgogliosa della sua famiglia e soprattutto dei suoi figli. Poi ha parlato anche della sua famiglia di origine, raccontando che i suoi genitori si sono separati quando lei era ancora molto piccola ed ha aggiunto di essere cresciuta insieme alla madre, alla sorella e fratello. Poi ha anche esaltato le doti nel marito dicendo che per lei è sicuramente un punto di riferimento.” E’ sempre stato un punto di riferimento, un uomo solido, riservato, rispettoso, sul quale poter contare. Quel giorno ci siamo fatti una promessa che tutt’oggi onoriamo, alimentandola con l’amore tra noi, rispettando ognuno gli spazi dell’altro quando necessari per scrivere, per pensare; con l’amore per i ragazzi, con sogni condivisi”. Poi la showgirl pare che abbia voluto sottolineare che tipo di madre sia ed è stato li che ha sottolineato diversi punti molto importanti.

Che tipo di mamma è Lorella

“Non una mamma amica, ma una mamma e punto. Con regole da rispettare, con dei no detti per il loro bene, soprattutto quando erano piccolini, seguendoli in ogni passaggio. La presenza è importante e con Silvio ci siamo sempre stati, anche se con il lavoro e quattro figli ti direi una bugia se affermassi che è stato semplice stare dietro a tutto”. Poi conclude: “Mi danno una spinta, uno slancio unici. Con loro torno ragazza: è come se ogni mattina facessi un pieno di benzina ed energia e fossi pronta a decollare. Alla fine, però, la meta del cuore sarebbe sempre la stessa: esattamente qui, a casa, con la mia famiglia”.