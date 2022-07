Elisa Isoardi, lascia tutti a bocca aperta: “Ho da chiedere scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Elisa Isoardi a distanza di un pò di tempo sembra essere pronta a tornare in tv con un programma tutto suo. Ha rilasciato un’interessante intervista dicendo di dover chiedere scusa a qualcuno.

Conosciamo bene Elisa Isoardi per essere una nota conduttrice televisiva la quale è stata per diverso tempo al timone di una delle trasmissioni più 1 martedì in Rai 1. Stiamo parlando del programma La Prova del Cuoco dove è subentrata per sostituire Antonella Clerici. Da qualche anno il programma è stato cancellato ed Elisa Isoardi si è ritrovata così senza un programma da condurre. È stata ad ogni modo ospite in diversi programmi televisivi in questi due anni ed ha preso parte al programma Ballando con le stelle ed anche L’isola dei famosi. Adesso però Elisa è pronta a fare ritorno in televisione con un programma tutto suo che andrà in onda su Rai 2. Proprio in occasione del suo ritorno in TV come conduttrice Elisa Isoardi sembra aver rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Chi dove pare che abbia fatto anche una confessione inaspettata. Ma di che cosa si tratta?

Elisa Isoardi, la conduttrice svela di dover chiedere scusa ad una persona a lei importante

Come abbiamo già avuto modo di anticipare Elisa Isoardi e a breve tornerà in televisione e nello specifico su Rai 2 con un nuovo programma che avrà sicuramente un grande successo. In occasione del suo ritorno in televisione però Elisa ha voluto rilasciare un’intervista per il settimanale Chi. Pare che la conduttrice abbia fatto una confessione davvero inaspettata confermando che anche lei deve comunque delle scuse. Ma a chi? “Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perchè abbiamo spesso avuto dei contrasti”.

Poi cita anche la sua mamma

Queste le parole della conduttrice che sarà al timone del programma intitolato Vorrei dirti che che andrà in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio. La conduttrice ha parlato così del fratello e del fatto che quest’ultimo gli ha regalato tre nipoti davvero fantastici che ad oggi si trovano con lei a Fregene in vacanza. Ma non finisce qui perché la conduttrice ha anche aggiunto che sicuramente tra le persone alle quali deve chiedere scusa c’è anche la sua mamma.“Devo chiederle perdono per tutte le volte che non le ho risposto al telefono. Quei momenti , mi rendo conto, purtroppo non torneranno più”.

La carriera, Elisa è appagata nonostante sia single

Questo ancora le parole aggiunte dalla nota conduttrice Elisa Isoardi la quale sicuramente è molto soddisfatta di quanto fatto nel corso della sua vita della sua carriera.“Mi rende felice stare accanto a mia madre quando ha bisogno di me, come per la malattia della nonna”. Sul finire dell’intervista ha poi confermato di essere single e di non avere alcun uomo nella sua vita e di non essere alla ricerca dell’amore ma ha aggiunto anche di essere appagata nonostante non abbia un uomo al suo fianco ne tanto meno dei figli.