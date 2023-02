Mia Ceran lascia tutti a bocca aperta: “Non riesco più a condurre, lascio”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei tuoi panni, il programma di Rai 2 chiude i battenti. La conduttrice Mia Ceran non riesce più a condurre. Ecco lo sfogo.

Chiude prima del previsto il programma di Rai 2 “Nei tuoi panni” e ad annunciarlo è stata proprio la stessa conduttrice Mia Ceran. Sembra proprio che la stessa abbia scritto nelle scorse ore un post su Instagram, confessando le sue difficoltà che l’hanno spinta a prendere questa decisione. La conduttrice è incinta di quasi nove mesi e dunque, a breve partorirà e di fronte a questa condizione, Mia ha ammesso con tanta umiltà di non farcela più a condurre e gestire anche la sua vita privata. Per questo motivo, il programma chiuderà i battenti.

Nei tuoi panni, la trasmissione chiude i battenti prima del previsto

Chiude il programma Nei tuoi panni, la trasmissione che va in onda su Rai 2. A comunicarlo è stata proprio la conduttrice Mia Ceran, la quale ha ammesso di non farcela più a condurre, essendo quasi pronta al parto. La conduttrice, che ha anche un altro bambino di un anno e mezzo, avrebbe confessato di non essere più in grado al momento di gestire lavoro e famiglia. “Mi fermo perchè a volte va bene dire: non ce la faccio”, ha ammesso la conduttrice.

Mia Ceran prossima al parto si arrende

Mia Ceran ha pubblicato un post su Instagram ammettendo di non essere più in grado al momento di gestire questa situazione e per questo, a malincuore ha deciso di fermarsi un pò.“Io nel mio piccolo non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo“. Questo il post sfogo della conduttrice che ha deciso così di parlare ai suoi fan e telespettatori, spiegando per quale motivo il programma chiuderà i battenti.

Cosa accadrà al programma di Rai 2?

“Nei tuoi panni andrà in onda per questa stagione fino al 3 marzo (al nono mese della mia gravidanza) ma dopo il parto mi prenderò una pausa, fino all’autunno”, ha aggiunto ancora la conduttrice, che ha ringraziato tutta la sua squadra per averle dato questa opportunità. Il programma di Rai 2 condotto da Mia Ceran chiuderà i battenti prima del previsto. La trasmissione non ha ottenuto grandi risultati in questi mesi, raggiungendo uno share del 2%.