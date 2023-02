Pierluigi Diaco la replica alla Lucarelli “Iva Zanicchi va trattata diversamente, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco risponde a Selvaggia Lucarelli che lo aveva precedentemente accusato di essersi comportato in modo diverso con l’ospite e Iva Zanicchi.

Pierluigi Diaco in questi giorni è finito al centro delle critiche e delle polemiche per quanto accaduto durante una puntata di Bella Mà. Il conduttore avrebbe duramente rimproverato un’anziana signora, colpevole di aver detto “che pa**e” in puntata. Il conduttore, in modo eccessivo sicuramente, ha rimproverato l’anziana signora e da quel momento è stato duramente attaccato e criticato da utenti del web, telespettatori ed anche semplici colleghi.

Pierluigi Diaco, ancora critiche e polemiche sul conduttore di Bella Mà

In questo caos, è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha parlato di doppia morale. Diaco, secondo la Lucarelli si sarebbe comportato diversamente con la signora non famosa e con Iva Zanicchi, conosciuta per le sue barzellette non così proprio pulite, che ha raccontato anche nel suo studio. Diaco ha voluto replicare e spiegare per quale motivo si è comportato in modo diverso con le due donne.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli a Diaco

“Io penso che un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni, un conto è il rispetto che si deve ad un ospite che ha una storia, in questo caso Iva Zanicchi, che utilizzano magari un vocabolario di scena, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo.” Questa la replica di Pierluigi Diaco alle parole di Selvaggia Lucarelli. Insomma, il conduttore sostanzialmente ha asserito di essersi comportato in modo differente perchè bisogna distinguere tra chi può dirle le parolacce e chi no, può dirle Iva perchè ha una carriera da cantante e di grande rispetto e dunque, le si può perdonare qualche scivolata.

La replica del conduttore e la giustificazione che non convince

Secondo Diaco, non le può dire le parolacce la signora Rossella, perchè essendo semplicemente un ospite deve tenere un determinato comportamento. Insomma, una spiegazione che sicuramente farà ancora parlare in questi giorni e siamo certi che anche la stessa Selvaggia Lucarelli tornerà ad attaccarlo e criticarlo. Non resta che attendere gli aggiornamenti di questa vicenda.