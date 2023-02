Gf vip, Edoardo Donnamaria attacca Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria nelle scorse ore si è scagliato contro Sonia Bruganelli dopo quanto accaduto in puntata al Gf vip.

Dopo quanto accaduto durante la puntata del Grande fratello vip andata in onda lo scorso lunedì 30 gennaio 2023, Edoardo Donnamaria ha continuato il suo sfogo, scagliandosi contro Sonia Bruganelli che lo ha duramente attaccato. Edoardo e Antonella Fiordelisi hanno sicuramente un rapporto piuttosto altalenante ed anche piuttosto tormentato. Nel corso dell’ultima puntata ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Sonia ed Edoardo, dove l’opinionista avrebbe accusato il gieffino di essersi avvicinato all’ex spadista per ottenere visibilità. Ma cosa ha detto nelle ore successive alla puntata Edoardo su Sonia?

Grande fratello vip, Edoardo Donnamaria si scaglia contro Sonia Bruganelli

Edoardo Donnamaria nelle scorse ore, dopo la puntata dello scorso lunedì si è scagliato contro Sonia Bruganelli con parole che di certo non saranno piaciute alla opinionista che ad oggi non ha replicato.“Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso”, queste le parole del concorrente del Gf vip che poi ha fatto un riferimento al matrimonio di Sonia Bruganelli.

Duro attacco del gieffino alla Bruganelli, poi cita anche Paolo Bonolis

“Antonella, vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate”. Queste le parole ancora di Edoardo. Antonella, invece, si sarebbe scagliata dalla parte della Bruganelli, prendendo le sue difese.

Antonella prende le difese dell’opinionista

“Non si dice! Però devo dirti che lei capisce molto bene il mio stato d’animo. Lei è una donna molto intelligente. Magari potessi fare tutto quello che fa lei. Sposarmi Bonolis in che senso?! Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace”, ha detto ancora la gieffina. In puntata, Alfonso Signorini pare che avesse preso le difese del gieffino, mostrandosi in disaccordo con l’opinionista.